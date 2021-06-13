Прогонит напрочь: как сделать цыганское средство от комаров своими руками

Прогонит напрочь: как сделать цыганское средство от комаров своими руками
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Ядреная смесь напрочь отобьет у кровососов приближаться к жертве

Как правило, комары начинают атаковать прохожих в вечернее время суток при потеплении. Ученые-энтомологи же заявляют, что эти насекомые проявляют активность уже при десяти градусах тепла ночью. Больше всего комары обожают влагу и предпочитают заселяться у водоемов.

Не все средства хороши против комаров – в этом семействе свыше трех тысяч видов. Людям же мешают жить только половозрелые самки назойливых насекомых. Способы борьбы против них довольно обширны, и не все из них эффективны.

Одно из самых верных средств против комаров – мазь, которую можно приготовить, смешав гвоздику с вазелином. 

Консистенцию необходимо нанести на открытые участки тела с помощью ваты. Как пишет сам автор, от столь неприятного для себя запаха комары будут облетать объект стороной.

Гвоздичный порошок чрезвычайно пахуч для комара. Условно можно заявить, что насекомое он "ослепляет" – кровосос испытывает настолько сильный дискомфорт от пряного запаха, что лишается способности летать у источника запаха и "чуять" пищу. В итоге на какой-то период комары облетают стороной потенциальную жертву.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться без применения химических средств от надоедливых мух, которые способны пробираться в дом даже через москитную сетку.

Егор МАЛКОВ

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