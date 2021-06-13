Календарь садовода на неделю с 14 по 20 июня 2021

Календарь садовода на неделю с 14 по 20 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самыми неблогоприятными днями окажутся понедельник и вторник

Вся неделя пройдет под фазой растущей Луны – поэтому дни выдадутся благоприятными на садовые работы.

14-15 июня

Растущая Луна будет под предводительством знака Льва. Считается, что он является одним из самых неплодородных знаков. В эти дни нежелательно заниматься поливом, подкормкой растений, а также использовать сухие удобрения. Лучше всего уделить это время обрезкам листьев или веток, посеву травы на газон, опрыскиванию от вредителей и насекомых.

16-17 июня

Фаза Луны по-прежнему будет растущей, однако теперь на смену Льву придет знак Девы – в такой период лучше всего заниматься работой с корневой системой растений. Посадки будут всходить отлично, высокие деревья можно уверенно пересаживать, можно заняться окучиванием, рыхлением, прополкой, обработать почву навозом. Не рекомендуется в такие дни делать заготовки – они будут плохо храниться. 

18-19 июня

Растущая Луна под знаком Весов – такие дни влияют на цветы. Сами по себе Весы являются нейтральным знаком. Практически всее работы в такой период будут разрешены. Особенное внимание можно уделить пикировке, пересадкам, посадке бобовых или многолетних цветов. Собранные в эти дни плоды будут долго храниться. 

20 июня

Продолжение растущей Луны, но в знаке Скорпиона. Можно заняться пикировкой, стрижкой газона, поливом и удобрением цветов, привить плодовые деревья. Однако не рекомендуется удобрять в этот день растения.

Роман ИГНАТОВ

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