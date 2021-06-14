Просто и эффективно: как избавиться от пятен на белой одежде

Просто и эффективно: как избавиться от пятен на белой одежде
Kira Hofmann/www.globallookpress.com
Малоизвестный лайфхак сэкономит вам уйму времени

Даже самые аккуратные люди не застрахованы от такого неприятного явления, как пятна на белой одежде. Некоторые впадают в уныние, запачкав любимое белое платье маслом. Многие плачут, тщетно пытаясь вывести огромное желтое пятно. Однако не стоит бежать в химчистку или бросать любимую вещь в урну – ее совсем несложно спасти.

Австралийка Мила Шантель поделилась крайне простым решением этой распространенной проблемы. Домохозяйка выложила в "ТикТок" видеозапись, на которой наглядно продемонстрировала способ очистки любимой одежды от въевшихся пятен – для этого не потребуется ни баснословных денег, ни чудодейственных средств.

Вам необходима пищевая сода, картон, любое средство для мытья посуды и обувная щетка – довольно стандартный набор, который всегда под рукой у каждой домохозяйки.

На ролике Мила подложила картон под одежду, захватив участок с пятном – не стоит трогать остальную ткань, если она не пострадала. Затем домохозяйка нанесла немного средства для мытья посуды на грязный участок.

Как отметила блогер, не рекомендуется обильно выплескивать содержимое – достаточно выдавить каплю. Подойдет и жидкое мыло, однако оно, как известно, не столь эффективно против жира.

После этого Мила присыпала пятно пищевой содой и слегка втерла в загрязненную ткань – для этого она использовала обувную щетку. Через несколько минут домохозяйка загрузила одежду в стиральную машину. Результат был налицо: на одежде не было никаких пятен.

@mama_mila_

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Ранее "Утро.ру" рассказывало о правилах стирки, которая позволит сохранить одежду на долгий срок. Речь идет о базовых и простых рекомендациях, позволяющих избежать распространенных хозяйственных ошибок.

Егор МАЛКОВ

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