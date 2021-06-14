Елизавета II может отказаться от престола по двум причинам

Елизавета II может отказаться от престола по двум причинам
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
О том, что может вынудить королеву оставить престол, рассказал биограф

Возможный отказ от власти британская королева Елизавета II обговаривала со своей двоюродной сестрой Маргарет Роудс. Об этом СМИ узнали от биографа Мэтью Деннисона.

Журналистам стало известно содержание письма, которое королева написала кузине. В послании названы лишь две причины, по которым Елизавета II может уйти. Первая – если у монаршей особы случится инсульт. И вторая – если у королевы обнаружат болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Star.

Эксперты при этом сходятся во мнении, что королева до сих пор в превосходной форме и ее здоровье не вызывает опасений. По словам историка королевской семьи Хьюго Викерса, Елизавета II не покинет престол до конца жизни.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден нарушил протокол на встрече с британской королевой. Политик с супругой явились на прием, посвященный открытию саммита G7, после Елизаветы II. Согласно правилам, все гости уже должны быть на месте, когда Ее Величество прибудет. Впрочем, королева не выказала недовольства поведением высокого американского гостя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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