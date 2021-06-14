Почву необходимо регулярно рыхлить, чтобы растение получало достаточно воды и воздуха

Июнь – самое важное время для ухода за клубникой. Ведь в это время уже завязываются первые ягоды. Чтобы урожай созрел сладким и сочным, важно хорошенько позаботиться о кустиках.

Опытные садоводы следят за освещением будущего урожая – можно удалить некоторые листики, которые перекрывают свет ягодам. Также в это время еще не поздно мульчировать грядки – такая защита предотвратит соприкосновение ягод с землей и убережет их от заражения серой гнилью. Также важно удалять сорняки.

Как правильно поливать клубнику

В июне важно следить за тем, чтобы кустики получали достаточное количество влаги. Полив нужно осуществлять так, чтобы земля вокруг клубники была мокрой на расстоянии 25 см, а в глубину – до 30 см. Для этого нужно около 20 л воды на один квадратный метр. В случае, если идут дожди, полив нужно сократить.

Чем подкормить клубнику в июне

Самым главным уходом в первом месяце лета за этим растением должна стать правильная подкормка. Хорошим удобрением в это время станет азотно-калийно-фосфорное. Подкормка готовится просто – на 10 л воды нужно 25 гр вещества.

Как защитить клубнику от вредителей

Также важно следить за различными обитателями садов, которые с удовольствием полакомились бы клубничкой. Слизней хорошо убирать вручную. От других вредителей поможет простое опрыскивание. Можно воспользоваться раствором йода или зеленки, обработать клубнику молочной сывороткой или настоем из лука.

Ранее "Утро.ру" делилось другими способами подкормки клубники.