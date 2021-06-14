Лук желтеет: как спасти урожай с помощью одной подкормки

Лук желтеет: как спасти урожай с помощью одной подкормки
Фото: pixabay.com
Средство недорого стоит и эффективно работает

Многие дачники сталкиваются с проблемой – лук желтеет, вянет. А ведь, как известно, если зеленые верхушки в таком состоянии, то и луковицы могут вырасти плохонькие. Исправить ситуацию поможет всего одна подкормка.

Опытные садоводы советуют использовать аммиачную селитру – в ней содержится азот, который и поможет "взбодрить" лук.

  • Чтобы избежать ожога стеблей и корней лука, необходимо помнить о нужной дозировке. На 10 литров воды понадобится 20 граммов аммиачной селитры. Чтобы подкормить лук, нужно сделать неглубокую бороздку вдоль грядок и вылить туда раствор. Необходимо быть аккуратным, чтобы жидкость не попадала на стебли. Этот способ работает и в случае, если желтеет чеснок.

Кстати, если погода стоит достаточно теплая, то вместо этого препарата вполне можно использовать мочевину.

О других подкормках для лука, которые нужно успеть внести в июне, читайте в нашем материале.

Хозяйкам также пригодится лайфхак для кухни. Как известно, у многих текут слезы во время шинковки лука. Предельно простой способ поможет решить эту проблему.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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