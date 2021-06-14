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Многие дачники сталкиваются с проблемой –
лук желтеет, вянет. А ведь, как известно, если зеленые верхушки в таком
состоянии, то и луковицы могут вырасти плохонькие. Исправить ситуацию поможет
всего одна подкормка.
Опытные садоводы советуют использовать аммиачную селитру – в ней содержится азот, который и поможет "взбодрить" лук.
Кстати, если погода стоит достаточно теплая, то вместо этого препарата вполне можно использовать мочевину.
О других подкормках для лука, которые нужно успеть внести в июне, читайте в нашем материале.
Хозяйкам также пригодится лайфхак для кухни. Как известно, у многих текут слезы во время шинковки лука. Предельно простой способ поможет решить эту проблему.
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