Стали известны детали обвинения против Сапеги в Белоруссии

Стали известны детали обвинения против Сапеги в Белоруссии
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Россиянку подозревают в нарушении общественного порядка в Республике

Следственный комитет Белоруссии раскрыл детали обвинения против россиянка София Сапега, которая была задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая в Минске при экстренной посадке самолета Ryanair. 

Так, представители белорусского ведомства рассказали, что россиянка обвиняется в разжигании розни и социальной вражды.

Также, как передает РИА "Новости", девушка все еще является подозреваемой по статье о действиях, нарушающих общественный порядок. 

Напомним, 23-летняя Сапега находится в минском СИЗО. Местный суд несколько раз отклонял жалобы адвокатов россиянки на задержание. В Москве не раз говорили о том, что наши дипломаты сделают все, чтобы обеспечить права Софии в другой стране. Вместе с Сапегой был задержан создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канал Nexta.

Полина ИВАНОВА

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