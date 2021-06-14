Россиянку подозревают в нарушении общественного порядка в Республике

Следственный комитет Белоруссии раскрыл детали обвинения против россиянка София Сапега, которая была задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая в Минске при экстренной посадке самолета Ryanair.

Так, представители белорусского ведомства рассказали, что россиянка обвиняется в разжигании розни и социальной вражды.

Также, как передает РИА "Новости", девушка все еще является подозреваемой по статье о действиях, нарушающих общественный порядок.

Напомним, 23-летняя Сапега находится в минском СИЗО. Местный суд несколько раз отклонял жалобы адвокатов россиянки на задержание. В Москве не раз говорили о том, что наши дипломаты сделают все, чтобы обеспечить права Софии в другой стране. Вместе с Сапегой был задержан создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канал Nexta.