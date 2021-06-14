Протасевич отреагировал на слухи о своем избиении лично Лукашенко

Протасевич отреагировал на слухи о своем избиении лично Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Журналист дал честный ответ на пресс-конференции

Роман Протасевич, возглавлявший признанный в Белоруссии экстремистским телеграм-канал NEXTA, ответил на вопросы СМИ.

Представителей прессы, в частности, очень интересовало – правда ли, что Протасевича бил лично президент республики Александр Лукашенко. Опального журналиста рассмешил этот вопрос. Он подчеркнул, что все эти слухи, которые появились в Сети, стоит воспринимать как шутку, не более.

"…это просто смешно", – заявил Протасевич.

Находящийся в СИЗО Роман заверил собравшихся, что с ним все в порядке. Он отметил, что следственный изолятор, конечно, не квартира в Вильнюсе, но он понимает, за что сейчас под следствием и за какие действия держит ответ. Протасевич также заверил, что на него никак не давили, не применяли "сыворотку правды", а под рубашкой нет электрошокера.

Интересно, что порядка половины зарубежных дипломатов демонстративно ушли с пресс-конференции.

"Невыносимо сидеть, правда очень глазки режет",

– язвительно отмечают авторы телеграм-канала "Желтые сливы".

Пресс-конференцию организовал белорусский МИД, она прошла в Минске.

Напомним, экстренная посадка самолета Ryanair в столице республики произошла 23 мая. Журналиста Романа Протасевича задержали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость258415
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Гость262134
когда нибудь эти адольфы современности предстанут перед судом.
если выживут конечно.
Я предлагаю начать с Ющенко.
Можно сразу задать ему вопрос: из каких соображений он решил заявить что русские отравили его диоксином, и кто ему приказал официально заявить, что целью Украины является вступление в НАТО и ЕС?
Гость262134
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когда нибудь эти адольфы современности предстанут перед судом.
если выживут конечно.
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