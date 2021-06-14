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Роман Протасевич,
возглавлявший признанный в Белоруссии экстремистским телеграм-канал NEXTA,
ответил на вопросы СМИ.
Представителей прессы, в частности, очень интересовало – правда ли, что Протасевича бил лично президент республики Александр Лукашенко. Опального журналиста рассмешил этот вопрос. Он подчеркнул, что все эти слухи, которые появились в Сети, стоит воспринимать как шутку, не более.
"…это просто смешно", – заявил Протасевич.
Находящийся в СИЗО Роман заверил собравшихся, что с ним все в порядке. Он отметил, что следственный изолятор, конечно, не квартира в Вильнюсе, но он понимает, за что сейчас под следствием и за какие действия держит ответ. Протасевич также заверил, что на него никак не давили, не применяли "сыворотку правды", а под рубашкой нет электрошокера.
Интересно, что порядка половины зарубежных дипломатов демонстративно ушли с пресс-конференции.
"Невыносимо сидеть, правда очень глазки режет",
– язвительно отмечают авторы телеграм-канала "Желтые сливы".
Пресс-конференцию организовал белорусский МИД, она прошла в Минске.
Напомним, экстренная посадка самолета Ryanair в столице республики произошла 23 мая. Журналиста Романа Протасевича задержали.
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