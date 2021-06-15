Получают самые крупные выплаты космонавты и чиновники

Стали известны максимальные пенсии россиян. Их размеры указал эксперт Евгений Биезбардис.

Наибольшие выплаты в нашей стране получают космонавты и летчики-испытатели. Первым в среднем полагается 446 тыс. руб. ежемесячно, уточнил аналитик.

Обе эти категории людей, которые "занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству", могут получать дополнительные выплаты, например, за выслугу лет. А еще имеют право не только на государственную пенсию, но и страховую, отметил специалист.

Кроме того, большое содержание по старости у чиновников. После выхода на заслуженный отдых им положены 22 тыс. 792 руб., сообщил Биезбардис.

По его словам, на две пенсии могут рассчитывать и военные. В том случае, если они после выхода на заслуженный отдых трудились на гражданке, пояснил эксперт.

Что касается страховой пенсии по старости большинства россиян, то ее сумма зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за время работы. Каждому гражданину их начисляют на индивидуальный лицевой счет ежегодно, напомнил аналитик.

За прошедший, 2020-й, год реально было накопить 9,57 коэффициента, передает URA.RU. К тому же у страховой пенсии существуют надбавки – доплаты до минимального прожиточного уровня пенсионера, размер которых высчитывается в регионе, где он живет. В среднем страховая пенсия по выходу на заслуженный отдых достигает 17,5 тыс. руб., привел специалист данные Счетной палаты.

Эту сумму можно увеличить на 40%, если выйти на пенсию на пять лет позже. Проработав десять лет после наступления пенсионного возраста, есть шанс получить выплату в два раза выше, рассказал эксперт.

Накопить коэффициенты можно также при уходе за инвалидом. Те же права и у людей, ухаживающих за несовершеннолетними детьми или имеющих на иждивении студентов, пожилых и инвалидов, добавил Биезбардис в беседе с корреспондентом "Прайма".

Тем временем пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд. Не помогает даже индексация – выплаты в нынешнем году оказались ниже прошлогодних.

Недавно россиянам назвали условие получения выплат по "старому" пенсионному возрасту. Гражданам подсказали, что необходимо для такой денежной прибавки.