Поможет "хмельная настойка"

Не только у огородных растений есть враги. Страдают от вредителей и деревья в саду. В частности, вишня и черешня нередко подвергаются нашествию прожорливых личинок мух. Однако есть способ уберечь плоды и добиться, чтобы червивых ягод не было.

В этом садоводам поможет легкий и способ, который не потребует никаких затрат. Нужно всего лишь приготовить "хмельную настойку".

Как уберечь вишню и черешню от вредителей

Итак, чтобы получить средство для борьбы с личинками вишневых мух, следует отрезать у пластиковых бутылок верх и уложить внутрь каждой щепотку дрожжей и несколько кусочков хлеба. Потом залить водой до половины объема и подвесить у начала толстых веток.

Жидкость забродит и приманит вредителей. От периода набухания почек до созревания ягод надо будет время от времени очищать емкости и добавлять новый хлеб, воду и дрожжи. После такой процедуры червивых ягод точно не окажется.

Следует заметить, что и у моркови есть такой враг с крылышками. Чтобы морковная муха не объявилась на огороде и не испортила будущий урожай, следует приготовить раствор. В ведро воды необходимо добавить 1 ст. л. красного или черного молотого перца, хорошенько размешать и опрыскать морковь перед тем, как прореживать. Указанного объема будет достаточно на 10 кв. м посадок овоща.

Собрать урожай моркови без изъянов поможет другой способ. После второго прореживания, как правило, это делается в начале июля, нужно полить ростки сначала чистой водой, а затем ведром воды с 3 г марганцовки и таким же количеством борной кислоты. Этого хватит на 3 – 4 кв. метра. Спустя 20 дней снова так сделать, и плоды порадуют качеством.

Ранее "Утро.ру" писало, как применить соль в огороде. Этот обычный продукт прогонит вредителей и изведет сорняки напрочь.