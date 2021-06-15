Червивых ягод не будет: как уберечь вишню и черешню от вредителей

Червивых ягод не будет: как уберечь вишню и черешню от вредителей
Фото: pixabay.com
Поможет "хмельная настойка"

Не только у огородных растений есть враги. Страдают от вредителей и деревья в саду. В частности, вишня и черешня нередко подвергаются нашествию прожорливых личинок мух. Однако есть способ уберечь плоды и добиться, чтобы червивых ягод не было.

В этом садоводам поможет легкий и способ, который не потребует никаких затрат. Нужно всего лишь приготовить "хмельную настойку".

Как уберечь вишню и черешню от вредителей

Итак, чтобы получить средство для борьбы с личинками вишневых мух, следует отрезать у пластиковых бутылок верх и уложить внутрь каждой щепотку дрожжей и несколько кусочков хлеба. Потом залить водой до половины объема и подвесить у начала толстых веток.

Жидкость забродит и приманит вредителей. От периода набухания почек до созревания ягод надо будет время от времени очищать емкости и добавлять новый хлеб, воду и дрожжи. После такой процедуры червивых ягод точно не окажется.

Следует заметить, что и у моркови есть такой враг с крылышками. Чтобы морковная муха не объявилась на огороде и не испортила будущий урожай, следует приготовить раствор. В ведро воды необходимо добавить 1 ст. л. красного или черного молотого перца, хорошенько размешать и опрыскать морковь перед тем, как прореживать. Указанного объема будет достаточно на 10 кв. м посадок овоща.

Собрать урожай моркови без изъянов поможет другой способ. После второго прореживания, как правило, это делается в начале июля, нужно полить ростки сначала чистой водой, а затем ведром воды с 3 г марганцовки и таким же количеством борной кислоты. Этого хватит на 3 – 4 кв. метра. Спустя 20 дней снова так сделать, и плоды порадуют качеством.

Ранее "Утро.ру" писало, как применить соль в огороде. Этот обычный продукт прогонит вредителей и изведет сорняки напрочь. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей