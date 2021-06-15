Победить вредителя можно народными средствами или с помощью биопрепаратов

Если на улице стоит жара, а в теплице с огурцами сухо, паутинный клещ точно появится и станет уничтожать растение. Прежде чем начать бороться, нужно убедиться, что это именно он стал причиной порчи, а не что-то другое.

Заметить его сразу не удастся. Однако, если листья на кустах стали желтеть, нужно рассмотреть их повнимательнее. Возникшие не по краям пятна и тончайшие "ниточки" с внутренней стороны листа говорят, что вредитель прибыл, и следует срочно принимать меры.

Бороться с таким существом сложно, но можно. Есть два варианта – воспользоваться народными средствами или пустить в ход биопрепараты.

Как защитить огурцы от паутинного клеща

Сначала нужно убрать с растения все поврежденные листья. Причем их надо унести с участка подальше, чтобы вредитель не распространился на другие культуры.

Из народных средств самым популярным является опрыскивание зольно-мыльным раствором раз в неделю до конца сезона. На это тратится время, что не всем подходит.



Огородники все чаще применяют акарициды. Наиболее эффективным из них признан "Фитоверм". Он безвреден, поскольку это не химический, а биопрепарат. К тому же при его использовании сокращается срок ожидания – до трех дней.

Приготовить рабочий раствор легко. Достаточно смешать 20 мл препарата с 10 л воды (или 2 мл – с 1 литром). Перед обработкой нужно собрать все плоды. Затем опрыскать кусты, соблюдая главное правило – раствор должен попасть и на внешнюю, и на внутреннюю сторону листьев.

Спустя три дня на четвертый следует опять сорвать огурцы, после чего обработать еще раз. Через следующие три дня повторить такую же процедуру: плоды убрать. кусты опрыскать.

Это важно! Подобную обработку надо делать только либо ранним утром, либо поздним вечером, либо когда стоит пасмурная погода.

Когда будут соблюдены все указанные требования, паутинный клещ исчезнет.Такой способ самый простой и действенный. К тому же больших затрат не понадобится.



На днях стало известно, как спасти листья огурцов от пожелтения. В этом поможет действенный способ, который успешно использовали в советские времена.