Партия "Новые люди" взяла под контроль расселение аварийного общежития в Калуге

Победители политического реалити-шоу "ДебатыКандидаты" направят полученные денежные призы на помощь людям

Съемки политического реалити-шоу "ДебатыКандидаты" завершились в Москве. Мероприятие организовала партия "Новые люди". Победитель сможет баллотироваться в Госдуму или региональное заксобрание от партии "Новые люди", а также получит средства на реализацию собственного проекта.

Политическое реалити-шоу "ДебатыКандидаты" – первое подобное мероприятие в России. В ходе отборочного тура со всей страны поступило более 3 тыс. заявок от граждан, которые представили свои общественно-полезные инициативы.

В очный тур вышли 30 человек. В течение двух месяцев они учились проводить пресс-конференции, собирать подписи, общаться с избирателями, отстаивать свою позицию в ходе дискуссии. В каждой серии реалити-шоу конкурсанты проходили испытания, в которых должны были показать себя настоящими политиками. В итоге в финал вышли восемь человек, а шоу набрало более 30 миллионов просмотров на YouTube.

По итогам зрительского голосования одним из победителей стал блогер из Тулы Владимир Алексеев. Он представил проект "Цифровая политика" – платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и молодыми людьми. В качестве денежного вознаграждения он получил 10 млн рублей.

Второго победителя должно было определить жюри, но после жаркого обсуждения кандидатур оно присудило победу двум финалистам. По 5 млн рублей получили Анна Гурская (она реализует проект #ОбычныеСупергерои по пошиву одежды для детей, которые носят протезы) из Воронежа и Станислав Киреев (он развивает проект "Карта недоступности", с помощью которого маломобильным людям проще подбирать доступные маршруты для перемещения по городу) из Ставрополя.

Четвертого победителя определил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он вручил 10 млн рублей юристу из Краснодара Виталию Кацко, автору проекта "Доступное правосудие".

Победители уже объявили, как распорядятся полученными средствами. Гурская и Киреев договорились объединить свои проекты, расширив возможности оказания помощи людям. А Кацко и Алексеев решили направить денежный приз (20 млн рублей в совокупности) на расселение аварийного дома в Калуге. О нем участники программы "ДебатыКандидаты" узнали в восьмой серии политического реалити-шоу.

Здание, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Валентины Никитиной, д. 43, разваливается на глазах. В доме не работает канализация, стены покрывает черная плесень. Управляющая компания игнорирует проблемы жильцов, не делает ремонт и даже не нанимает дворника, поэтому двор завален мусором. При этом счета за коммунальные услуги выставляет регулярно, причем плата за двухкомнатное жилье достигает 9400 руб. в месяц.

Участники реалити-шоу были шокированы увиденным и решили помочь людям переехать в нормальное жилье. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал это намерение.

"Партия "Новые люди" проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в ХХI веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях",

– подчеркнул Алексей Нечаев.

Все серии шоу "ДебатыКандидаты" можно увидеть на YouTube-канале партии "Новые люди".