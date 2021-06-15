Особая гравитация "Социума": секрет 33-летнего процветания холдинга

Особая гравитация "Социума": секрет 33-летнего процветания холдинга
Фото: пресс-служба
Акционерам и руководителям, которые страдают от текучки кадров и мечтают о том, чтобы их компания "вызывала привыкание" у работников, следует непременно ознакомиться с опытом АО "Социум-А"

Старше не бывает

10 июня 2021 года в столице прошла VII Конференция руководящего состава группы компаний "Социум", на мероприятие собралось около 150 человек. Казалось бы, обычная корпоративная новость, мало ли у нас холдингов и мало ли в них руководящего состава. Но эта конференция была посвящена 33-летней годовщине создания холдинга.

Кто умеет считать, завидуйте молча. Для остальных поясняем: перед нами едва ли не старейшее частное предприятие России, ведь закон "О кооперации в СССР" был принят только в конце мая 1988 года. И как только он вступил в силу, молодой 24-летний бакинец, перспективный аспирант и научный работник Игорь Ашурбейли, зарегистрировал "Кооперативное координационно-производственное объединение "Социум"" и начал заниматься тем, что еще и бизнесом-то не называли. Конечно, в России много предприятий старше, но все они когда-то были государственными. "Социум" же – продукт сугубо частной инициативы, первая ласточка больших российских перемен.

И никто не мог предполагать, что из группы молодых компьютерщиков вырастет солидный холдинг, предприятия и проекты которого способны удовлетворить практически все человеческие потребности – в пище телесной и духовной, в защите государственной и повседневной, в обогреве, лечении, отдыхе, связи. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком выстраивался "Социум", а в 2010-х годах основатель былого кооператива Игорь Ашурбейли покинул пост государственной важности, перестал отвечать за состояние противоракетной обороны страны, и стал просто частным лицом, способным снова без остатка отдавать себя собственному бизнесу. Хотя, конечно, 16 лет во главе НПО "Алмаз" из памяти не сотрешь: и по сей день в "Социуме" сильна оборонная составляющая, связанная, естественно, в первую очередь с системами противовоздушной, противоракетной, а теперь и противокосмической обороны.

Граждане "Социума"

Главные ценности в жизни – это Бог и созданный по Его образу и подобию человек.

"Социум" немало помогал религиозным организациям. Игорь Ашурбейли за свой счет восстановил два храма, став их ктитором, организует паломничества, содействует возвращению России ее имущества на Святой земле в Иерусалиме.

Но и в отношении к сотрудникам делается немало. Почти половина из 7800 "граждан "Социума"" работают в холдинге более 10 лет – многие ли организации могут этим похвастаться? Причем такая верность всемерно поощряется, каждый из ветеранов (среди которых, кстати, есть и родившиеся уже после создания кооператива "Социум") получает не только красивые значки, но и дополнительные дни отпуска плюс прибавку к зарплате – на эти цели расходуются сотни миллионов рублей ежегодно. И в отделе персонала холдинга с полным основанием говорят: "Кадровая политика "Социума" ориентирована на установление с каждым работником длительных трудовых отношений, построенных на взаимном уважении, корпоративной лояльности и профессиональном отношении к делу".

Сотрудники подтверждают:

"У нас в отделе много людей, чей стаж работы уже превышает 20 лет, ни разу не слышала, чтобы кто-то хотел сменить место работы".

"Социум" – это отдельная вселенная со своей особой гравитацией. Он притягивает. Если бы уместно было повесить шуточную табличку над входом в наш главный офис, я бы всех предупредил: "Вызывает привыкание!".

Не только для себя

Что до гуманизма, то тут стоит привести еще одну цитату из волны поздравлений, захлестнувшей холдинг в связи с 33-летием. Сотрудник восхищается "социально-экономическим проектом в селе Хирино с подзабытой и кажущейся уже неким анахронизмом человеколюбивой философией свободных и творческих людей, живущих не только для себя самих и смотрящих не только себе под ноги".

Красиво сказано! И село Хирино, база организации "Социум-Поселения", заслуживает таких слов. Оторвавшись наконец от дел "Алмаза", Игорь Ашурбейли огляделся вокруг, услышал, как умирает русское село – и не поверил. Приехал на родину предков своей матери в Нижегородскую область, посмотрел, как живет село Хирино, и загорелся мыслью посодействовать переустройству жизни на новый лад. Восстановил храм, построил общественный центр, обустроил фельдшерский пункт, организовал ряд мероприятий, разовых и регулярных, – и село ожило! Людям стало интереснее жить, они увидели, что их мир меняется к лучшему, и начали сами этому содействовать.

Фото: пресс-служба

И так работает "Социум" по всем направлениям своей деятельности. Во главе угла находится человек, а не прибыль, при этом с четким, отнюдь не романтическим осознанием того, что без получения прибыли не на что будет заботиться о людях. При этом 2020 год никак не способствовал хорошим экономическим результатам. Но что мы видим по его итогам?

Прозрачный, как бриллиант

"Стабильные результаты и устойчивость перед негативными внешними факторами" – так аккуратно выразился на конференции генеральный директор АО "Социум-А" Игорь Ильин. На деле же это был полный триумф: 17,9 млрд рублей выручки; 3,7 млрд рублей уплаченных налогов и сборов; рост средней заработной платы на 4% в год, когда доходы в массе своей падали; 113 млн рублей отправлены на благотворительность.

А еще – это честные цифры. Конструкторское бюро-1, Арзамасский приборостроительный завод, Малоярославецкий приборный завод, Научно-производственный центр завода "Красное знамя" в Рязани, зеленоградское предприятие НИИ "Элпа" и другие предприятия – это не модные ныне "цифровой бизнес", не "генерация смыслов", не "делаем свою жизнь лучше за ваш счет". Нет, это реальное производство, настоящая российская продукция, как и созданная Игорем Ашурбейли система С-400 и фундамент системы С-500. "Социум" уже не юн, 33 года – возраст зрелости, тем более что среднему сотруднику – 46 лет. Это состоявшаяся организация, состоявшиеся люди, не занимающиеся пустяками и зарабатывающие свои деньги сами. У "Социум-Поселений" и "Социум-Агро" много вкусной продукции (ищите в Арзамасе в магазине "Хиринские продукты"), но лапши на уши в ассортименте нет.

Наверное, только вера в Бога и в свои силы, передающаяся от Игоря Ашурбейли его сподвижникам, полное взаимное доверие между руководством и исполнителями позволили "Социуму" достигать таких успехов строго в рамках неласковых российских законов. Поэтому будет уместно закончить словами еще одного сотрудника:

"Социуму" удалось выжить в 1990-е, не сломаться в 2000-е и процветать в 2010-е. Компания не просто работает, а развивает новые направления, поддерживает сотрудников, даёт им возможность совершенствоваться".

Просто будьте честны перед собой, людьми и вечностью – и вам не придется кривляться и извиваться для достижения успеха. В "Социуме" давно идут прямым путем. 

Отдел информации

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