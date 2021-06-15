Пара не планировала беременность

В Сети давно писали о том, что Ксения Шойгу и Алексей Столяров ждут ребенка. До этого пара эти слухи никак не комментировала, однако все же решила прервать молчание и признаться, что скоро в их семье на одного человека станет больше.

Наследница министра обороны РФ рассказала журналистам, что они со Столяровым ждут девочку. При этом беременность получилась незапланированной.

"Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье, и я сама, были очень рады этой новости",

– рассказала Ксения журналу Esquire.

Избранник Шойгу добавил, что его удивила реакция близких на эту новость, потому что все были очень счастливы.

Столяров также признался, что их будущей малышке не совсем обязательно становиться профессиональной спортсменкой. Но планов на совместное будущее уже много.

"Все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься",

– подытожил Алексей.

Напомним, что в конце мая Шойгу объявила о помолвке. Она опубликовала снимок, на котором показала обручальное кольцо с большим камнем. Девушка не стала говорить, кто именно стал ее избранником, но в Сети предположили, что жених – Столяров. Сам же Алексей прокомментировал снимок своей невесты, пошутив, что кому-то очень повезло. "Вот ты угораешь!" – ответила Ксения.



