Особо нуждаются в закреплении на опорах культуры высокорослых сортов

Те, кто занимается выращиванием томатов, знают, что нередко их приходится подвязывать. Как это делать правильно, знают не все. Таких способов пять, из них можно выбрать самый подходящий.

Особо нуждаются в закреплении на опорах культуры высокорослых сортов. С остальными это делают, если потребуется. Причины объсняются легко.

Если плодов много или они крупные их, ветки и кусты могут сломаться, и к упавшим на землю помидорам быстее доберутся вредители. К тому же к подвязанным растениям поступает больше света, и они лучше проветриваются.

Как правильно подвязывать томаты

Наиболее простой способ – использовать шпагат и колышки по размеру выше кустов на 25 сантиметров. Томаты растут вверх, и по ходу каждый из них нужно закреплять на одном колышке шпагатом.

Можно установить горизонтальные шпалеры, но и тут потребуется вкопаать в землю колья. Но шпагат при этом следует натягивать между шпалерами, а стебли растений пропускать между нитями.



Также для подвязки помидоров используется проволочный каркас, в частности, конусовидный. Его устанавливают на каждый куст, поэтому такой вариант не выгоден при выращивании большого количества кустов: он будет чересчур дорогим, независимо от того, сделан каркас своими руками или куплен в магазине.

Если томаты растут в теплице, подойдут вертикальные шпалеры. Растения нужно подвязать к потолку сооружения, а по мере роста кустов "подтянуть" их, что убережет от повреждений. Удачен этот способ и для подвязки растений в открытом грунте, когда на участке недостаточно места.

Подвязывать помидоры можно и с помощью сеток из проволоки. Из них собираются изгороди, которые надо установить между рядами растений. Стебли нужно привязать к сетке шпагатом и по ходу роста томатов перевязывать все выше, причем сразу несколько кустов, и кольев не понадобится.

На днях "Утро.ру" писало, как ухаживать за помидорами, чтобы они не растрескивались. Получить урожай качественных плодов можно, если соблюдать несколько правил.

