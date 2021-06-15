Умер космонавт Владимир Шаталов

Ему было 93 года

Не стало космонавта Владимира Шаталова. Он скончался на 94-м году жизни.

"Роскосмос" причины смерти не уточнил.

Дважды Герой Советского Союза три раза был на орбите. Именно Шаталов первый в истории в 1969 году совершил стыковку с кораблем "Союз-5" в космосе.

Свой второй полет космонавт осуществил в качестве командира космического корабля "Союз-8". Третий раз он побывал на орбите в 1971 году.

После окончания полетов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.