Умер космонавт Владимир Шаталов

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Не стало космонавта Владимира Шаталова. Он скончался на 94-м году жизни.
"Роскосмос" причины смерти не уточнил.
Дважды Герой Советского Союза три раза был на орбите. Именно Шаталов первый в истории в 1969 году совершил стыковку с кораблем "Союз-5" в космосе.
Свой второй полет космонавт осуществил в качестве командира космического корабля "Союз-8". Третий раз он побывал на орбите в 1971 году.
После окончания полетов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
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