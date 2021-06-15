Владельцев автомобилей избавили от техосмотра

Владельцев автомобилей избавили от техосмотра
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
Полис ОСАГО дадут без диагностической карты

Осмотр технического состояния автомобиля больше не является обязательным для владельцев личного легкового транспорта в России. Требование предъявлять диагностическую карту для получения полиса ОСАГО отменяется. Соответствующее решение приняли законодатели нижней палаты парламента во вторник, 15 июня.

Нововведение начнет действовать с 22 августа 2021 года. 

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, из-за необходимости ежегодно предъявлять документ о техосмотре в России сформировался настоящий нелегальный рынок: граждане просто покупали диагностические карты или шли на хитрость и оформляли полис ОСАГО буквально в последний день действия справки о техосмотре. В связи с этим было принято решение, отменяющее требование обязательной проверки состояния автомобиля перед заключением договора о страховании гражданской ответственности автовладельцев.

"В принципе, все согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром",

приводит РИА "Новости" мнение Аксакова.

Ранее свои коррективы в закон о порядке прохождения техосмотра внесло МВД.

Николай ВИКТОРОВ

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