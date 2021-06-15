Жителей столичного региона предупредили о жаре свыше 30 градусов

Местами возможны кратковременные дожди

В Москве и Подмосковье ближайшую неделю будет очень жаркая погода. К выходным столбик термометра может превысить отметку в 30 градусов. 

Так, во вторник возможны кратковременные дожди с грозами, но температура все равно будет колебаться в районе 25-30 градусов, пишет РИАМО. В среду, 16 июня, осадков не прогнозируется. В четверг вероятно относительное похолодание, однако уже в пятницу  в столичном регионе закончатся дожди, а температура воздуха составит от +29 до 32 градусов. 

В такую погоду лучше надевать одежду светлых оттенков, ходить в головных уборах и большую часть времени находиться в тени. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходить на улицу не рекомендуется, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Также не забывайте пить необходимое количество воды, чтобы избежать перегревания. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей