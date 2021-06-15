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В Москве и Подмосковье ближайшую неделю будет очень жаркая погода. К выходным столбик термометра может превысить отметку в 30 градусов.
Так, во вторник возможны кратковременные дожди с грозами, но температура все равно будет колебаться в районе 25-30 градусов, пишет РИАМО. В среду, 16 июня, осадков не прогнозируется. В четверг вероятно относительное похолодание, однако уже в пятницу в столичном регионе закончатся дожди, а температура воздуха составит от +29 до 32 градусов.
В такую погоду лучше надевать одежду светлых оттенков, ходить в головных уборах и большую часть времени находиться в тени. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходить на улицу не рекомендуется, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Также не забывайте пить необходимое количество воды, чтобы избежать перегревания.
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