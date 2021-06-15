Местами возможны кратковременные дожди

В Москве и Подмосковье ближайшую неделю будет очень жаркая погода. К выходным столбик термометра может превысить отметку в 30 градусов.

Так, во вторник возможны кратковременные дожди с грозами, но температура все равно будет колебаться в районе 25-30 градусов, пишет РИАМО. В среду, 16 июня, осадков не прогнозируется. В четверг вероятно относительное похолодание, однако уже в пятницу в столичном регионе закончатся дожди, а температура воздуха составит от +29 до 32 градусов.

В такую погоду лучше надевать одежду светлых оттенков, ходить в головных уборах и большую часть времени находиться в тени. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходить на улицу не рекомендуется, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также не забывайте пить необходимое количество воды, чтобы избежать перегревания.