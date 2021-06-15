Топ-менеджер заявил, что у экипажа не было иных альтернатив

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири объявил, что не поддерживает запрет на воздушное пространство Беларуси в долгосрочной перспективе. Топ-менеджер призвал европейские страны к скорейшему восстановлению доступа к воздушным границам республики, о чем заявил сегодня, 15 июня, выступая с показаниями перед комитетом по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

По словам О'Лири, авиаотрасль нуждается в заверении от белорусских властей в том, что инцидент с экстренной посадкой пассажирского лайнера в Минске никогда не повторится.

"Нам нужен именно такой результат", – подчеркнул топ-менеджер.

Гендиректор Ryanair также заявил, что считает арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, обвиняемого в экстремизме, "преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил". Тем не менее, полагает О'Лири, авиаотрасли нужен полный и неограниченный доступ ко всему международному воздушному пространству, пишет Belfast Telegraph.

По словам топ-менеджера, 23 мая экипаж судна, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, был проинформирован Минском о поступивших белорусской стороне данных, согласно которым судно может взорваться из-за бомбы на борту в случае захода в воздушное пространство Литвы или посадки в Вильнюсе. В этом случае, считает О'Лири, действия пилота полностью оправданы.

"Его не проинструктировали для этого, но у него не было никаких отличных альтернатив", – заявил гендиректор компании.

В резолюции Европарламента заявляется о том, что арест Протасевича вместе с находившейся с ним на борту россиянкой Софьей Сапегой стал "актом государственного терроризма" со стороны Минска.