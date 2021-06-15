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Эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ Наталья Агальцова ближайшие годы проведет в колонии общего режима. Пресненский суд Москвы признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере". За "исчезнувший" миллион долларов женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.
Агальцова была взята под стражу в зале суда во вторник, 15 июня, передает РИА "Новости". Суд также частично удовлетворил гражданский иск МИД РФ к бывшей сотруднице – ей придется выплатить 67,4 млн рублей.
Крупная сумма наличными ранее поступила в МИД РФ в качестве платы Ирана за консульские услуги. Когда выявилась недостача, ведомство обратилось в правоохранительные органы. В ходе следствия в совершении преступления заподозрили сотрудницу валютно-финансового департамента.
Сама Агальцова отрицала свою вину. Она утверждала, что в коробке, которую доставили в ее кабинет, пачки с настоящими купюрами лежали только сверху, а под ними были "куклы", сообщают "Известия".
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