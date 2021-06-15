Синоптики рассказали о зное в Москве: прогноз на 2 недели

С середины текущей недели в столице наступит длительный период без осадков

В московский регион идет жаркая сухая погода. Столбики термометров будут достигать 30-градусных значений, днем по большей части будет солнечно и безветренно.

Самым прохладным днем ближайших двух недель станет четверг, 17 июня. Из-за северного ветра воздух не прогреется выше 23 градусов Цельсия, пишет "Свободная пресса" со ссылкой на Гисметео.

С 18 июня температура начнет повышаться до +28 градусов. Дождей не предвидится.

Наиболее жарким станет среда, 23 июня. Ожидается +31. Но уже на следующий день в Москве и Подмосковье возможен сильный ливень, который собьет температуру до +25 и устранит зной. После этого в течение нескольких дней в столице сохранится комфортная летняя погода.

Ранее синоптики сообщили, что начавшееся лето долго будет радовать москвичей хорошей погодой.

Николай ВИКТОРОВ

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