С середины текущей недели в столице наступит длительный период без осадков

В московский регион идет жаркая сухая погода. Столбики термометров будут достигать 30-градусных значений, днем по большей части будет солнечно и безветренно.

Самым прохладным днем ближайших двух недель станет четверг, 17 июня. Из-за северного ветра воздух не прогреется выше 23 градусов Цельсия, пишет "Свободная пресса" со ссылкой на Гисметео.

С 18 июня температура начнет повышаться до +28 градусов. Дождей не предвидится.

Наиболее жарким станет среда, 23 июня. Ожидается +31. Но уже на следующий день в Москве и Подмосковье возможен сильный ливень, который собьет температуру до +25 и устранит зной. После этого в течение нескольких дней в столице сохранится комфортная летняя погода.

Ранее синоптики сообщили, что начавшееся лето долго будет радовать москвичей хорошей погодой.