Как добиться отличного урожая огурцов: главные правила прищипывания

Как добиться отличного урожая огурцов: главные правила прищипывания
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Хитрости опытных садоводов помогут формированию крупных плодов

Российские дачники обожают выращивать сочные хрустящие огурчики у себя на грядках. В вопросе методологии по уходу за этим овощем существует немало споров. Так, далеко не все огородники прищипывают огурцы, однако иногда это позволяет в разы увеличить урожайность.

В первую очередь, какая техника необходима, если огурчики цветут пустоцветом. Также она хорошо помогает при выращивании огурца в несколько стеблей.

Основные правила прищипывания

Во-первых, нужно помнить, что удалять макушку растения разрешается только после того, как сформировались несколько настоящих листьев. Прищипывание лучше производить над третьим или четвертым листиками.

С боковыми побегами нужно поступить следующим образом. Можно либо полностью убрать их – тогда завязи и листочки развиваться не будут. Либо же прищипать боковые побеги после того, как сформируются два-три настоящих листа – с них тоже можно будет снять небольшой урожай. Неопытным огородникам лучше остановиться на первом способе, его проще осуществить – так что можно смело убрать все боковые побеги, оставив один главный стебель.

Кроме того, в данной процедуре нужно обязательно пользоваться ножницами или секатором. Если обрывать части растения вручную, раны будут намного дольше заживать.

Перед и сразу после операции огурцы нельзя поливать. Это также окажет негативное влияние на заживление ранок. При большой влажности растению будет сложно подсушить, залечить порезы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как защитить огурцы от паутинного клеща. Справиться с вредителем можно с помощью народных средств.

Ольга ФЕДОРОВА

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