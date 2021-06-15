Хитрости опытных садоводов помогут формированию крупных плодов

Российские дачники обожают выращивать сочные хрустящие огурчики у себя на грядках. В вопросе методологии по уходу за этим овощем существует немало споров. Так, далеко не все огородники прищипывают огурцы, однако иногда это позволяет в разы увеличить урожайность.



В первую очередь, какая техника необходима, если огурчики цветут пустоцветом. Также она хорошо помогает при выращивании огурца в несколько стеблей.

Основные правила прищипывания

Во-первых, нужно помнить, что удалять макушку растения разрешается только после того, как сформировались несколько настоящих листьев. Прищипывание лучше производить над третьим или четвертым листиками.

С боковыми побегами нужно поступить следующим образом. Можно либо полностью убрать их – тогда завязи и листочки развиваться не будут. Либо же прищипать боковые побеги после того, как сформируются два-три настоящих листа – с них тоже можно будет снять небольшой урожай. Неопытным огородникам лучше остановиться на первом способе, его проще осуществить – так что можно смело убрать все боковые побеги, оставив один главный стебель.

Кроме того, в данной процедуре нужно обязательно пользоваться ножницами или секатором. Если обрывать части растения вручную, раны будут намного дольше заживать.

Перед и сразу после операции огурцы нельзя поливать. Это также окажет негативное влияние на заживление ранок. При большой влажности растению будет сложно подсушить, залечить порезы.

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