На помощь придут два простых в приготовлении средства

Огородники часто выращивают у себя на участке перцы. Иногда они сталкиваются с проблемой, связанной с медленным развитием овощной культуры. Ускорить ее рост помогут определенные подкормки.

Перец – достаточно капризное растение. Как только пасленовому перестает хватать азота, он затормаживается в росте и начинает вянуть. Чтобы вернуть культуру к жизни, важно внести содержащие этот химический элемент удобрения.

Чем подкармливать перцы

Первый вариант – нашатырный спирт. Данное средство имеет несколько преимуществ – оно быстро "реанимирует" перец за счет высокой концентрации азота, а также отпугивает от посадок вредных насекомых.

Чтобы приготовить подкормку, вам понадобятся 10% нашатырный спирт и вода. На 10 литров жидкости нужна всего одна столовая ложка нашатыря. Перемешайте ингредиенты и полейте грядки.

Через дней пять результат будет на лицо – культура оживится, на ней появятся новые листочки.

Второй вариант – настой на основе сорняковых трав. Чтобы приготовить его, нужно выполоть крапиву или одуванчики. В ход пойдут как листья, так и корни растений.

Положите сорняки в ведро. Затем добавьте хлебные корки, разделенные на несколько небольших кусков. Залейте ингредиенты водой и накройте крышкой. Необходимо ежедневно перемешивать "бодягу" деревянной палкой. Настаиваться подобное средство должно примерно две недели.

По истечении нужного времени разведите полученный раствор водой. Пропорции должны быть следующими – 1:10. После этого остается лишь полить корни посадок.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как добиться отличного урожая перца.