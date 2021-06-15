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Огородники часто выращивают у себя на участке перцы. Иногда они сталкиваются с проблемой, связанной с медленным развитием овощной культуры. Ускорить ее рост помогут определенные подкормки.
Перец – достаточно капризное растение. Как только пасленовому перестает хватать азота, он затормаживается в росте и начинает вянуть. Чтобы вернуть культуру к жизни, важно внести содержащие этот химический элемент удобрения.
Первый вариант – нашатырный спирт. Данное средство имеет несколько преимуществ – оно быстро "реанимирует" перец за счет высокой концентрации азота, а также отпугивает от посадок вредных насекомых.
Чтобы приготовить подкормку, вам понадобятся 10% нашатырный спирт и вода. На 10 литров жидкости нужна всего одна столовая ложка нашатыря. Перемешайте ингредиенты и полейте грядки.
Через дней пять результат будет на лицо – культура оживится, на ней появятся новые листочки.
Второй вариант – настой на основе сорняковых трав. Чтобы приготовить его, нужно выполоть крапиву или одуванчики. В ход пойдут как листья, так и корни растений.
Положите сорняки в ведро. Затем добавьте хлебные корки, разделенные на несколько небольших кусков. Залейте ингредиенты водой и накройте крышкой. Необходимо ежедневно перемешивать "бодягу" деревянной палкой. Настаиваться подобное средство должно примерно две недели.
По истечении нужного времени разведите полученный раствор водой. Пропорции должны быть следующими – 1:10. После этого остается лишь полить корни посадок.
Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как добиться отличного урожая перца.
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