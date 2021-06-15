Лайнер час кружил над столицей Швейцарии

До саммита России и США в Женеве остались считанные часы. В город на озере Леман уже прибыл глава Белого дома Джо Байден. А вот российской делегации пришлось немного задержаться.

Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, после чего президент США обменялся приветствиями с местной делегацией. Любопытно, что с борта самолета глава Белого дома вышел без своей супруги Джилл Байден, которая на днях сопровождала его на саммитах G7 и НАТО.

Как написала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, из-за того, что Байден не спешил уходить из аэропорта, самолету российской делегации пришлось совершить девять кругов вокруг аэродрома. В итоге спустя час лайнер все же сел, сообщает телеграм-канал РИА "Новости".

В целом же, Женева полностью готова к завтрашнему мероприятию.