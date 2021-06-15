Минск оказывал давление на пилотов самолета с Протасевичем - глава Ryanair

Минск оказывал давление на пилотов самолета с Протасевичем - глава Ryanair
Фото: Christophe Gateau/ dpa/ www.globallookpress.com
Топ-менеджер обрисовал происходившее в салоне лайнера как "угрожающую и враждебную среду"

После экстренной посадки в Минске 23 мая самолета ирландской компании на его борт поднялись неизвестные граждане с видеокамерой, на которую пытались заснять признание экипажа, что лайнер добровольно приземлился в белорусском аэропорту. Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, пишет издание Irish Independent.

По его словам, на пилотов оказывалось давление. Он назвал инцидент с рейсом Афины – Вильнюс "преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил". О'Лири подчеркнул, что в случае получения информации о минировании самолет должен был сесть в Польше. Однако из-за давления Минска у пилота "не было альтернативы", заметил топ-менеджер.

Он обвинил белорусских диспетчеров во лжи, когда те сообщили, что они якобы не смогли связаться с центром управления операциями Ryanair в Варшаве. По его данным, пилот неоднократно просил Минск предоставить открытую линию связи.

После приземления в аэропорту белорусской столицы на борт поднялись несколько неизвестных человек с видеокамерами. Эти люди "неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск", но пилоты отказались это говорить, утверждает О'Лири.

О'Лири добавил, что пассажиры и экипаж были доставлены в здание аэровокзала, в то время как капитан оставался на борту самолета, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник.

"Это была очень угрожающая и враждебная среда", – заявил топ-менеджер.

Кроме того, он напомнил, что борт помимо сооснователя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги россиянки с ВНЖ в Белоруссии Софьи Сапеги покинули еще три пассажира. Ссылаясь на "органы безопасности", О'Лири сказал, что, "скорее всего, это были три сотрудника КГБ".

Данное утверждение, добавим, давно опровергли сами эти пассажиры, один из которых, кстати, оказался гражданином Греции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость256781
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Гость260394
Про Петрова и Боширова, которых Путин назвал гражданскими лицами все читали. Оказалось, что они кадровые офицеры ГРУ Мишкин и Чепига, отравители Скрипалей. В Минске сняли с рейса Протасевича с Сапегой, а вышли еще трое. Непонятного грека показали. А кто двое других? Это тоже гражданские типа Мишкина и Чепиги? Дети может и поверят. У кого есть мозг-нет.
Чепига с Сапегой и Мишкин с Гришкиным... Хреновые офицеры Петров с Бошировым, раз отравить не смогли. Разжаловать в рядовые!
Гость260394
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Про Петрова и Боширова, которых Путин назвал гражданскими лицами все читали. Оказалось, что они кадровые офицеры ГРУ Мишкин и Чепига, отравители Скрипалей. В Минске сняли с рейса Протасевича с Сапегой, а вышли еще трое. Непонятного грека показали. А кто двое других? Это тоже гражданские типа Мишкина и Чепиги? Дети может и поверят. У кого есть мозг-нет.
Гость258875
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Прислали новую методичку. Как-то долго рожали.
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