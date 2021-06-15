Некоторые вещи в жилище способствуют созданию хорошей энергетики

Некоторые люди верят, что удачу к себе можно привлечь с помощью различных методик. Стоит лишь поместить в квартире определенные предметы, и в будущем все будет складываться максимально благоприятно.

Как притянуть к себе удачу

1. Правильный цвет входной двери

Желательно, чтобы цвет входной двери зависел от того, на какую сторону она выходит. Если на юг – покрытие должно быть оранжевым или красным. Если на север – стоит отдать предпочтение черному или синему цвету. Смотрящая на запад дверь для привлечения удачи должна быть белой или серой. Южную дверь лучше покрасить в зеленый или коричневый цвет.

2. Подковы

Суеверные люди твердят, что если расположить подкову над дверью, то она будет приносить счастье обитателям дома.

3. Желуди

В старину дуб считался священным деревом. Предки верили – если носить с собой желудь, то удача будет сопутствовать по всем.

4. Золотая рыбка

Золотая рыбка – символ благополучия и финансовой стабильности. Поэтому при выборе домашнего питомца стоит задуматься о покупке аквариума с этим чешуйчатым.

5. Фрукты

Как оказалось, фрукты – это не только источник витаминов, но и важный инструмент для привлечения удачи. Так, например, яблоки символизируют мир, виноград – богатство, а гранат – плодородие.

6. Свежие цветы

Цветы способны устранить негативную энергетику в доме. Их аромат способен стать своеобразным магнитом для позитива.

7. Подсолнухи

Высадив вокруг дома подсолнухи, вы тем самым создаете ограду, через которую не пройдут ни трудности, ни болезни.

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