Как привлечь к себе удачу: что обязательно должно быть в доме

Как привлечь к себе удачу: что обязательно должно быть в доме
Фото: Nick White/ moodboard/ www.globallookpress.com
Некоторые вещи в жилище способствуют созданию хорошей энергетики

Некоторые люди верят, что удачу к себе можно привлечь с помощью различных методик. Стоит лишь поместить в квартире определенные предметы, и в будущем все будет складываться максимально благоприятно.

Как притянуть к себе удачу

1. Правильный цвет входной двери

Желательно, чтобы цвет входной двери зависел от того, на какую сторону она выходит. Если на юг – покрытие должно быть оранжевым или красным. Если на север – стоит отдать предпочтение черному или синему цвету. Смотрящая на запад дверь для привлечения удачи должна быть белой или серой. Южную дверь лучше покрасить в зеленый или коричневый цвет.

2. Подковы

Суеверные люди твердят, что если расположить подкову над дверью, то она будет приносить счастье обитателям дома.

3. Желуди

В старину дуб считался священным деревом. Предки верили – если носить с собой желудь, то удача будет сопутствовать по всем.

4. Золотая рыбка

Золотая рыбка – символ благополучия и финансовой стабильности. Поэтому при выборе домашнего питомца стоит задуматься о покупке аквариума с этим чешуйчатым.  

5. Фрукты

Как оказалось, фрукты – это не только источник витаминов, но и важный инструмент для привлечения удачи. Так, например, яблоки символизируют мир, виноград – богатство, а гранат – плодородие.

6. Свежие цветы

Цветы способны устранить негативную энергетику в доме. Их аромат способен стать своеобразным магнитом для позитива.

7. Подсолнухи

Высадив вокруг дома подсолнухи, вы тем самым создаете ограду, через которую не пройдут ни трудности, ни болезни. 

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков зодиака повезет в июне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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