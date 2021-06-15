Некоторые нюансы активизируют рост культуры

Каждый огородник мечтает о богатом урожае. Причем неважно, о какой культуре идет речь. Расскажем, как обеспечить себя хорошим запасом гороха. Выращенный своими руками продукт можно использовать в различных блюдах или употреблять в "сыром виде".

Как увеличить урожай гороха

Необходимо прищипывать макушки гороха. Как только растение достигнет высоты 20-25 сантиметров, нужно браться за дело. Благодаря прищипыванию активизируется рост боковых побегов. К процедуре следует прибегать ранним утром – до конца дня повреждение на растении успеет затянуться пленкой, которая не пропустит вредных микробов.

При выращивании гороха важно устанавливать специальные опоры. Они не позволят культуре стелиться по земле, лишая себя солнечного света. Растение прикрепляют к опорам, когда его высота становится равной 15-20 сантиметрам.

Еще один залог обильного урожая – правильный выбор места под посадку гороха. Участок должен быть хорошо освещенным.

Плоды культуры могут повредить нематоды – вредители, которые не прочь полакомиться сочными горошинами. Чтобы избавиться от паразитов, нужно на этапе посадки добавить в лунки красный молотый перец.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие культуры помимо гороха можно посадить в июне. Если вы по каким-то причинам не успели посеять семена весной, то не стоит расстраиваться.