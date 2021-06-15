Меньше всех опасный диагноз выявлен у жителей Электрогорска

Мытищи, Королев и Сергиево-Посадский округ лидируют по числу инфицированных COVID-19 за последние сутки в Подмосковье. Свежие данные поступили от регионального Минздрава.

В Мытищах выявлен 151 заболевший, в Королеве – 132, в Сергиево-Посадском округе – 101. Далее следуют Домодедово (81), Дмитровский округ (74) и Люберцы (66).

В Ступино коронавирус за прошедшие сутки подхватили 55 человек, в Пушкино – 47, в Долгопрудном – 44, в Реутове – 34, в Серпухове – 29, в Богородском округе и Протвино – по 27, в Дзержинском и Котельниках – по 25, в Красногорске – 23, в Электрогорске – 20.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего в области COVID-19 выявлен у 1135 граждан за сутки.

Ранее мы писали, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 236 593 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки заболело 14 185 человек.

