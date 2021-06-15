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Владимир Путин поручил распространить выплату в размере 10 тысяч рублей на совершеннолетних школьников-инвалидов. Об этом говорится на официальном сайте правительства.
Сообщается на сайте Кремля, что деньги данная категория россиян получит в августе текущего года.
Доклад о выполненной работе должен быть подготовлен до 15 сентября.
Кроме того, с 1 июля 2021 года пособие могут получить дети от 8 до 17 лет, если их родители скончались. Также это правило касается ситуации, когда умер один из родителей.
Напомним, ранее стало известно, что семьям, в которых есть дети от 6 до 18 лет, выплатят по 10 тысяч рублей в том случае, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.
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