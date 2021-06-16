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Частота и объем поливов крайне важны для томатов. Если не соблюдать их, кусты заболеют, станут медленно развиваться и дадут очень мало плодов. И нужно твердо знать, когда и как проводить им водные процедуры.
У этих растений особый режим снабжения влагой. Поэтому, чтобы собрать богатый урожай, важно избегать самых распространенных ошибок.
Категорически запрещен регулярный полив таких культур холодной водой. Они испытают стресс, снизятся защитные функции, в результате чего возникнут болезни и задержки в развитии. Самый приемлемый вариант – температура воды такая же, как и воздуха.
Не рекомендуется обеспечивать томаты влагой постоянно в одинаковом графике. Когда зацвели и завязались, стали наливаться плоды, нужно больше воды, чем до этого. В то время как до этого следовало ждать, пока верхний слой земли высохнет, и затем поливать томаты, то после появления цветов грунт у кустов должен постоянно быть немного мокрым, что поможет плодам сформироваться и развиваться.
Также крайне нежелательно, чтобы почва высыхала.Из-за этого томаты обезвоживаются, что заметно по обмякшим листьям и стеблям. Как следствие – кусты и ветки ломаются недостаточно, что недопустимо.
Чрезмерн увлажнять грунт под этими растениями тоже не годится, а то застой воды у корней вызовет их подгнивание и появятся грибковые болезни. Земля должна время от времени подсыхать, но не совсем.
Не разрешается поливать томаты прямо под стебель, иначе корни оголятся и будут сильнее подвержены разным недугам. Струи воды надо направлять на значительном удалении вокруг стеблей, тогда она поступит к корням и растения останутся целы и невредимы.
Такой любимый этими культурами полив по листьям недопустим, если палит солнце, и стоит жара – это приведет к ожогам. Так что подобный способ лучше использовать вечером, когда станет прохладнее.
Если погода не радует теплом, не следует часто и облильно поливать томаты. Когда холодно, томаты и без того страдают, а чересчур большой объем влаги еще и спровоцируетбыстрое распространение заболеваний, которых будет очень сложно лечить.
Ранее сообщалось, как лучше поливать томаты, чтобы собрать большой и качественный урожай. Обеспечивать эти растения влагой нужно, соблюдая определенные правила.
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