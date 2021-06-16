У этих растений особый режим снабжения влагой

Частота и объем поливов крайне важны для томатов. Если не соблюдать их, кусты заболеют, станут медленно развиваться и дадут очень мало плодов. И нужно твердо знать, когда и как проводить им водные процедуры.

У этих растений особый режим снабжения влагой. Поэтому, чтобы собрать богатый урожай, важно избегать самых распространенных ошибок.

Как нельзя поливать томаты

Категорически запрещен регулярный полив таких культур холодной водой. Они испытают стресс, снизятся защитные функции, в результате чего возникнут болезни и задержки в развитии. Самый приемлемый вариант – температура воды такая же, как и воздуха.

Не рекомендуется обеспечивать томаты влагой постоянно в одинаковом графике. Когда зацвели и завязались, стали наливаться плоды, нужно больше воды, чем до этого. В то время как до этого следовало ждать, пока верхний слой земли высохнет, и затем поливать томаты, то после появления цветов грунт у кустов должен постоянно быть немного мокрым, что поможет плодам сформироваться и развиваться.

Также крайне нежелательно, чтобы почва высыхала.Из-за этого томаты обезвоживаются, что заметно по обмякшим листьям и стеблям. Как следствие – кусты и ветки ломаются недостаточно, что недопустимо.

Чрезмерн увлажнять грунт под этими растениями тоже не годится, а то застой воды у корней вызовет их подгнивание и появятся грибковые болезни. Земля должна время от времени подсыхать, но не совсем.

Не разрешается поливать томаты прямо под стебель, иначе корни оголятся и будут сильнее подвержены разным недугам. Струи воды надо направлять на значительном удалении вокруг стеблей, тогда она поступит к корням и растения останутся целы и невредимы.

Такой любимый этими культурами полив по листьям недопустим, если палит солнце, и стоит жара – это приведет к ожогам. Так что подобный способ лучше использовать вечером, когда станет прохладнее.

Если погода не радует теплом, не следует часто и облильно поливать томаты. Когда холодно, томаты и без того страдают, а чересчур большой объем влаги еще и спровоцируетбыстрое распространение заболеваний, которых будет очень сложно лечить.

Ранее сообщалось, как лучше поливать томаты, чтобы собрать большой и качественный урожай. Обеспечивать эти растения влагой нужно, соблюдая определенные правила.