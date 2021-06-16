Столичные единороссы представили свою предвыборную программу

Цель "ЕР" - сделать Москву лучшим городом Земли

Московское отделение партии "Единая Россия" представило предвыборную программу. В ее основу легли реальные потребности и запросы жителей города. Об этом сообщил мэр Москвы, член бюро высшего совета "ЕР" Сергей Собянин на XXVI Конференции столичного отделения партии.

"Мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы",

– подчеркнул Сергей Собянин, представляя программу развития столицы. Он указал, что ключевым приоритетом "Единой России" является возвращение города и его жителей к нормальной жизни после коронавирусного кризиса, а также возобновление роста экономики, доходов горожан и бизнеса.

В связи с этим партия намерена добиваться повышения заработной платы бюджетников и индексации доплаты к пенсии и соцпособий семьям с детьми, инвалидам и пожилым москвичам. Для горожан, испытывающих трудности с трудоустройством, особенно женщин с детьми, инвалидов и предпенсионеров, будет создана эффективная система помощи, сообщается на сайте московского отделения "ЕР".

Согласно предвыборной программе, столичное здравоохранение станет персональным. Каждый москвич получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра. При этом все передовые медицинские технологии будут в шаговой доступности – в поликлиниках рядом с домом. Для этого планируется построить 30 новых поликлиник, а в 130 действующих на 90% обновить оборудование и технику.

Кроме этого, до 2024 года запланировано возвести более 1 млн кв. м медицинских объектов, в том числе суперсовременных станций скорой помощи и стационаров.

В плане образования главная задача проектов "ЕР" – сформировать систему обучения с учетом потребностей экономики и промышленности города, при этом чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые.

Большое внимание "Единая Россия" планирует уделить вопросам достаточности детских садов и школ. В районах, где этих учреждений не хватает, построят новые.

Еще один приоритет "Единой России" – спокойная и безопасная жизнь москвичей. Для максимально эффективной реализации этой цели партия будет добиваться улучшения материальной базы и социальной поддержки личного состава МЧС, московской полиции и Росгвардии, оперативных служб города, сообщается на сайте московского отделения "ЕР".

Единороссы также намерены продолжить работу по обеспечению москвичей современным комфортным жильем, зелеными уголками и местами активного отдыха. Свыше 200 км городских улиц получат новый облик. Инженерные сети в столице, в том числе ливневую канализацию, модернизируют для бесперебойной работы. Благодаря переходу на "зеленый" наземный транспорт и энергоэффективное производство качество воздуха улучшится на 10%, гарантируют в столичном отделении "ЕР".

"Цель "Единой России" - сделать Москву лучшим городом Земли",

– подчеркивается в предвыборной программе. Конечно, добиться этой цели не так-то просто, но вполне возможно, в том числе с помощью активной поддержки избирателей на предстоящих осенью этого года выборах в Государственную думу VIII созыва.