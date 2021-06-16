Столичные единороссы представили свою предвыборную программу

Столичные единороссы представили свою предвыборную программу
Фото: moscow.er.ru
Цель "ЕР" - сделать Москву лучшим городом Земли

Московское отделение партии "Единая Россия" представило предвыборную программу. В ее основу легли реальные потребности и запросы жителей города. Об этом сообщил мэр Москвы, член бюро высшего совета "ЕР" Сергей Собянин на XXVI Конференции столичного отделения партии.

"Мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы",

– подчеркнул Сергей Собянин, представляя программу развития столицы. Он указал, что ключевым приоритетом "Единой России" является возвращение города и его жителей к нормальной жизни после коронавирусного кризиса, а также возобновление роста экономики, доходов горожан и бизнеса.

В связи с этим партия намерена добиваться повышения заработной платы бюджетников и индексации доплаты к пенсии и соцпособий семьям с детьми, инвалидам и пожилым москвичам. Для горожан, испытывающих трудности с трудоустройством, особенно женщин с детьми, инвалидов и предпенсионеров, будет создана эффективная система помощи, сообщается на сайте московского отделения "ЕР".

Согласно предвыборной программе, столичное здравоохранение станет персональным. Каждый москвич получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра. При этом все передовые медицинские технологии будут в шаговой доступности – в поликлиниках рядом с домом. Для этого планируется построить 30 новых поликлиник, а в 130 действующих на 90% обновить оборудование и технику.

Кроме этого, до 2024 года запланировано возвести более 1 млн кв. м медицинских объектов, в том числе суперсовременных станций скорой помощи и стационаров.  

В плане образования главная задача проектов "ЕР" – сформировать систему обучения с учетом потребностей экономики и промышленности города, при этом чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые.

Большое внимание "Единая Россия" планирует уделить вопросам достаточности детских садов и школ. В районах, где этих учреждений не хватает, построят новые.

Еще один приоритет "Единой России" – спокойная и безопасная жизнь москвичей. Для максимально эффективной реализации этой цели партия будет добиваться улучшения материальной базы и социальной поддержки личного состава МЧС, московской полиции и Росгвардии, оперативных служб города, сообщается на сайте московского отделения "ЕР".

Единороссы также намерены продолжить работу по обеспечению москвичей современным комфортным жильем, зелеными уголками и местами активного отдыха. Свыше 200 км городских улиц получат новый облик. Инженерные сети в столице, в том числе ливневую канализацию, модернизируют для бесперебойной работы. Благодаря переходу на "зеленый" наземный транспорт и энергоэффективное производство качество воздуха улучшится на 10%, гарантируют в столичном отделении "ЕР".

"Цель "Единой России" - сделать Москву лучшим городом Земли",

– подчеркивается в предвыборной программе. Конечно, добиться этой цели не так-то просто, но вполне возможно, в том числе с помощью активной поддержки избирателей на предстоящих осенью этого года выборах в Государственную думу VIII созыва. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей