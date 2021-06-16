Подписчики все еще обсуждают фото странных объектов

Один из пользователей Google, рассматривая карты, нашел там изображение якобы разбитого НЛО. После чего поделился снимками в соцсети.

Под фото, выложенными в "Твиттер", он сообщил, что обнаружил "странный объект... в окрестностях национального парка "Долина смерти" в Калифорнии". И, указав координаты, добавил: "Обратите внимание на все танки в этом районе".

Strange object discovered on Google Earth maps at coordinates (35°53'21"N 117°40'15"W) in the vicinity of Death Valley National Park, California. Measures approximately 445’



Notice all the tanks in the area.



This could be a good @Crypto_Tonight “Weird News” investigation. 🤔👽 https://t.co/cAKFV3WR7z pic.twitter.com/fImY7O99JW — CryptoSpawn (@crypto_spawn) June 14, 2021

Большая впадина в виде капли могла остаться, если в это место приземлился огромный корабль, отметил автор этой находки. Только она была не одна. Дальше, "на расстоянии около 8,84 миль (около 14 км – прим. "Утро.ру") от странного объекта", тот же интернет-пользователь увидел лежащий на земле самолет. Он предположил, что "кто-то подобрался слишком близко и был сбит".

Остальные подписчики соцсети все еще обсуждают фото. Многие удивлены ("Это странно") и даже напуганы ("Портал в ад"). Некоторые поделились мнениями, что бы это могло быть: "Совершенно уверен, что я нашел доказательства того, что в древние времена происходило в Антарктиде", "Считаю, что это тренировочный бассейн для запуска / высадки на берег плавающих танков и судов, обшитый черным пластиком. Танки входят, разворачиваются на 180 и выходят. мпервый, возможно, оказался слишком маленьким, чтобы сделать поворот", "Это очень возможно".

Нашлись и те, кто подумал, что якобы обнаруженные на снимках танки – это такие, которые после списания используются как мишени для американских бомбардировщиков. Версия объясняется тем, что указанное на карте место располагается примерно в 240 км от авиабазы США. А кому-то в находке привиделся корабль "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн".

Позже автор твита, взбудоражившего других интернет-пользователей, сообщил, что "нашел более качественные спутниковые снимки этого". Заявив о похожести обнаруженного объекта на "резервуар с водой, который, возможно, использовался для испытаний ВМФ", он в заключение пошутил: "Это было забавное небольшое приключение по теории заговора!"

Ранее в Сети появились снимки встречи американских военных с НЛО. Радары засекли 14 неизвестных объектов.