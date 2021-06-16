Окружили танки: на картах в Сети увидели разбившийся НЛО

Окружили танки: на картах в Сети увидели разбившийся НЛО
Фото: pixabay.com
Подписчики все еще обсуждают фото странных объектов

Один из пользователей Google, рассматривая карты, нашел там изображение якобы разбитого НЛО. После чего поделился снимками в соцсети.

Под фото, выложенными в "Твиттер", он сообщил, что обнаружил "странный объект... в окрестностях национального парка "Долина смерти" в Калифорнии". И, указав координаты, добавил: "Обратите внимание на все танки в этом районе".

Большая впадина в виде капли могла остаться, если в это место приземлился огромный корабль, отметил автор этой находки. Только она была не одна. Дальше, "на расстоянии около 8,84 миль (около 14 км – прим. "Утро.ру") от странного объекта",  тот же интернет-пользователь увидел лежащий на земле самолет. Он предположил, что "кто-то подобрался слишком близко и был сбит".

Остальные подписчики соцсети  все еще обсуждают фото. Многие удивлены ("Это странно") и даже напуганы ("Портал в ад"). Некоторые поделились мнениями, что бы это могло быть: "Совершенно уверен, что я нашел доказательства того, что в древние времена происходило в Антарктиде", "Считаю, что это тренировочный бассейн для запуска / высадки на берег плавающих танков и судов, обшитый черным пластиком. Танки входят, разворачиваются на 180 и выходят. мпервый, возможно, оказался слишком маленьким, чтобы сделать поворот", "Это очень возможно".

Нашлись и те, кто подумал, что якобы обнаруженные на снимках танки – это такие, которые после списания используются как мишени для американских бомбардировщиков. Версия объясняется тем, что указанное на карте место располагается примерно в 240 км от авиабазы США. А кому-то в находке привиделся корабль "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн".

Позже автор твита, взбудоражившего других интернет-пользователей, сообщил, что "нашел более качественные спутниковые снимки этого". Заявив о похожести обнаруженного объекта на "резервуар с водой, который, возможно, использовался для испытаний ВМФ", он в заключение пошутил: "Это было забавное небольшое приключение по теории заговора!"

Ранее в Сети появились снимки встречи американских военных с НЛО. Радары засекли 14 неизвестных объектов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей