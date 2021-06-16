Преодолеть травму холодной войны. Ученый рассказал, зачем России базы в Индийском океане

Руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Алексей Куприянов в интервью изданию "Политэксперт" объяснил, какие интересы может преследовать Россия в регионе Индийского океана

По словам Куприянова, многие в Индо-Тихоокеанском регионе с нетерпением ждут появления российских военных баз и вообще роста активности России на этом направлении.

На побережье Индийского океана существует множество государств, которые с трудом справляются с обеспечением собственной безопасности. Регион нуждается в силе, которая помогла бы стабилизировать положение. Террористические группировки, пираты и работорговцы создают массу проблем странам восточной Африки и Азии.

Однако по мнению Куприянова, Россия действует в регионе слишком пассивно. России недостает твердого курса, понимания, как выстраивать отношения со странами Индийского океана и южной Пацифики. Россия сама ждет, пока кто-то попросит ее о помощи. Однако это проигрышная стратегия, нашему государству следует самим действовать активно и предлагать партнерство правительствам.

Как великая держава, Россия могла бы сыграть колоссальную роль в решении проблем этого гигантского региона. Первым шагом в этом направлении стал проект морской базы в Судане, вокруг которого сейчас идут напряженные переговоры между Хартумом и Москвой. Однако это только первый шаг к воротам в южные моря. Южная Азия и восточная Африка – это огромные рынки и гигантские сферы влияния. Индийская армия нуждается в поставках нового вооружения, многие африканские страны лишены возможности разрабатывать собственные природные ресурсы из-за вакуума власти, нехватке технологий, инвестиций и активности антиправительственных вооруженных групп.

Кроме того, по мнению Куприянова, у России существует огромный нереализованный дипломатический потенциал. В настоящий момент регион раздирает множество мелких и крупных конфликтов. В частности, исторически существует немалая напряженность между Индией и Китаем. По мнению Куприянова, Россия могла бы серьезно помочь наладить взаимоотношения между этими великими азиатскими странами. Это также отвечает интересам России: и Индия, и Китай являются ее стратегическими партнерами, и вражда между ними серьезно бьет по интересам русских. Наведение мостов между Пекином и Нью-Дели стало бы настоящим дипломатическим прорывом для России. При этом необходимо понимать, что у обеих стран существуют собственные интересы, не сводящиеся к диалогу с Россией. Пассивность в этом отношении, как и во многих других, была бы губительна.

России есть, что предложить странам Индийского океана. Это и обеспечение безопасности, и контроль над судоходством, и помощь в уничтожении пиратских и террористических групп, но также это энергетические проекты, экспорт вооружения, сотрудничество в промышленной сфере, поставки стратегического сырья. Вопрос в первую очередь стоит в том, что стереотипы, неверная интерпретация намерений и желаний друг друга и общая нехватка специалистов, хорошо знающих регион, может помешать России грамотно выстроить отношения с государствами региона и определиться с собственной стратегией. Сейчас для России существует уникальное окно возможностей. Если наша страна упустит его, другого случая нарастить свое влияние в регионе и сыграть положительную роль в этом углу великой шахматной доски может и не представиться.