Первое удобрение считается самым главным

В садах уже зацвела малина, у нее видны первые завязи. Чтобы ягоды из них выросли сладкие, крупные и сочные, важно правильно подкормить кустарник во второй половине июня.

Это будет первое удобрение, и оно же самое главное. Сама эта культура не сумеет дать обильный урожай вкусных ягод, ей следует помочь.

чем подкормить малину во второй половине июня

Есть семь проверенных рецептов удобрений. Все они эффективны, можно использовать любой.

Наиболее распространенный вариант подкормки – раствор из куриного помета. Для его приготовления нужно добавить 1 л этого насыщенного азотом, калием, фосфором и доступного навоза в ведро воды и оставить на несколько дней, чтобы настоялся. Затем нужно 1 часть этой смеси развести 3 частями воды и полить малину.

Так же хорош зеленый настой, особенно – из крапивы, содержащей много калия, необходимого для большого количества и отличного вкуса ягод. Можно усилить его эффект, если спустя несколько дней посыпать 1 кв. м грунта 1 стаканом золы. Ее же неплохо и добавить в сам настой до внесения удобрения. Оставшийся жмых послужит и дополнительной подкормкой и в виде мульчи, благодаря чему грунт не высохнет, и у малины не будут расти сорняки.

Изминеральных удобрений наиболее удачным будет нитроаммофоска. Достаточно, разведя в ведре воды 2 ст. л. и полить кустарник, и он обеспечен всеми питательными веществами.

Подойдет и гумат калия. Следует растворить в 10 л воды 50 мл этого препарата и полить малинник. Добавив к раствору стакан золы, можно получить полноценное калийно-фосфорное удобрение, необходимое уже теперь. Когда же начнут формироваться ягоды, тем же составом хорошо осуществлять внекорневые подкормки.

Во время бурного цветения кустарники желательно обрызгать водой с медом – для привлечения пчел, которые опылят их. Химию не стоит применять.

Когда цветение будет завершаться и станут завязываться ягоды, надо обрызгать кусты раствором из 2 г борной кислоты и 10 л воды. Тогда завязи не опадут, что даст больше плодов.

Тот же препарат хорошо внести в разгар цветения в грунт. Для этого смешиваем 30 капель йода, 3 г марганцовки, 2 г борной кислоты в 10 л воды и поливаем кустарники под корень.

Одно из первых четырех удобрений желательно применить в начале цветения, обработав кусты сладкой водой. Позже можно использовать шестой или седьмой вариант подкормки. Тогда удастся получить много сладких, крупных и сочных ягод малины.

С 18 по 20, 21 и 22, 25 и 26, 29 и 30 июня – подходящее время, чтобы посадить малину в саду тем, у кого ее до этих пор не было. Об этом сказано в лунном календаре огородника на первый летний месяц.