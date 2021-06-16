Фонд культурных инициатив начал прием заявок на гранты

В конкурсе участвуют проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий

Президентский фонд культурных инициатив с 15 июня начал принимать заявки от претендентов на поддержку проектов. Их могут подать некоммерческие организации, муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Заявки принимаются по пяти направлениям: "Великое русское слово", "Культурный код", "Нация созидателей", "Я горжусь", "Молодые лидеры", "Место силы", "История страны. Вехи", "Многонациональный народ".

Заявки принимаются до 30 июля. В августе эксперты их оценят, и к 15 сентября итоги конкурса будут подведены. Так что победители смогут реализовать свои проекты до конца года, отметил Сергей Кириенко.

В рамках конкурса Фонд распределит гранты на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Всего в 2021 г. на поддержку культурных инициатив в России будет направлено около 5 млрд рублей.