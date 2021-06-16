Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

Мэр Собянин призвал жителей города отнестись к этому решению с пониманием и ответственно

Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. На данный момент госпитализировано более 12 тысяч человек, многие из которых переносят заболевание очень тяжело, спасти удается не всех. Единственной защитой для людей, продолжающих бывать в общественных местах и поддерживать социальные контакты, является вакцинация.

В этой связи Роспотребнадзор обязал провести в Москве обязательную вакцинацию горожан, работающих в нескольких сферах, в частности, в сфере услуг. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой от 15 июня "О проведении профилактический прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям", который опубликован на сайте столичного управления Роспотребнадзора.



По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, каждый человек решает сам за себя, прививаться ему или нет. Однако такой выбор справедлив, пока ты общаешься с минимальным кругом людей. Выходя из дома, ты становишься соучастником эпидемиологического процесса, подчеркнул мэр.



"Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался",

– уверен Сергей Собянин. Поэтому он призвал москвичей с пониманием отнестись к решению главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации работников сферы услуг.

В перечень граждан, которым необходимо сделать прививку от COVID-19, входят сотрудники магазинов, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных заведений, общепита, такси, банков. Им предписано до 15 июня привиться однокомпонентной вакциной или поставить первый укол двухкомпонентной вакцины. Вторая доза должна быть получена до 15 августа 2021 года.

Сергей Собянин уже подписал Указ для реализации постановления главного санитарного врача столицы.

"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей",

– написал мэр в своем блоге 16 июня, выразив надежду, что москвичи поддержат это тяжелое, но ответственное решение.