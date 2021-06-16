Суд ужесточил надзор за "скопинским маньяком"

Теперь ему нельзя общаться со СМИ и ходить в кафе

В отношении Виктора Мохова, который известен как "скопинский маньяк, была введены дополнительные запреты. Теперь мужчине нельзя разговаривать с журналистами и посещать кафе, в которых разрешено употребление алкоголя. 

После того, как Мохов был освобожден, за ним был установлен надзор на шесть лет. В течение этого времени "скопинский маньяк" обязан регулярно отмечаться в ОВД. После интервью Ксении Собчак количество обязательной явки в полицию было увеличено с двух до четырех раз в месяц, пишет РИА "Новости".

Теперь же Рязанский областной суд добавил к запретам посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района добавил вышеперечисленные, уточняет телеканал "360"

Ранее Мохов нарушил административный надзор. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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