Теперь ему нельзя общаться со СМИ и ходить в кафе

В отношении Виктора Мохова, который известен как "скопинский маньяк, была введены дополнительные запреты. Теперь мужчине нельзя разговаривать с журналистами и посещать кафе, в которых разрешено употребление алкоголя.

После того, как Мохов был освобожден, за ним был установлен надзор на шесть лет. В течение этого времени "скопинский маньяк" обязан регулярно отмечаться в ОВД. После интервью Ксении Собчак количество обязательной явки в полицию было увеличено с двух до четырех раз в месяц, пишет РИА "Новости".

Теперь же Рязанский областной суд добавил к запретам посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района добавил вышеперечисленные, уточняет телеканал "360".

Ранее Мохов нарушил административный надзор.