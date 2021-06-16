Госдума единогласно приняла законопроект ЕР о занятости

Поиск работы для россиян благодаря документу упростится

Теперь тем, кто в поиске нового места работы, будет гораздо проще общаться со службами занятости. Весь процесс переходит в формат онлайн. В Сети можно будет подать заявление и обменяться информацией. Это станет возможным благодаря порталу "Работа в России", который представляет общий для страны рынок труда.

Как сообщается в официальном телеграм-канале "Единой России" 16 июня, законопроект партии единогласно приняла Государственная Дума РФ.

Документ также предполагает, что список граждан, которые могут рассчитывать на поддержку от служб занятости, расширится. Работа с инвалидами, согласно законопроекту единороссов, будет систематизирована. Кроме того, норму о квотировании мест закрепят, говорится в сообщении.