Госдума единогласно приняла законопроект ЕР о занятости

Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Теперь тем, кто в поиске нового места работы, будет гораздо проще общаться со службами занятости. Весь процесс переходит в формат онлайн. В Сети можно будет подать заявление и обменяться информацией. Это станет возможным благодаря порталу "Работа в России", который представляет общий для страны рынок труда.
Как сообщается в официальном телеграм-канале "Единой России" 16 июня, законопроект партии единогласно приняла Государственная Дума РФ.
Документ также предполагает, что список граждан, которые могут рассчитывать на поддержку от служб занятости, расширится. Работа с инвалидами, согласно законопроекту единороссов, будет систематизирована. Кроме того, норму о квотировании мест закрепят, говорится в сообщении.
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
Поведение президента США говорит о его коварной стратегии