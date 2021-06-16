Прививка или локдаун: Москва оказалась перед сложным выбором

Опыт показал, что остановить распространение COVID-19 может только вакцинация

Москва переживает третью волну коронавируса. По числу госпитализированных к 16 июня столица уже достигла пика двух прошлогодних пиков. Для преодоления ситуации необходим коллективный иммунитет, которого не добиться без массовой вакцинации.

Парадоксальный факт: несмотря на то, что Россия первой в мире создала и зарегистрировала вакцину от COVID-19 и полностью обеспечила препаратом все регионы, она не входит и в десятку стран-лидеров по темпам вакцинации.

Для Москвы эта ситуация особенно критична, поскольку она является крупнейшим транспортным хабом. Через нее проходят региональные и международные пути сообщения. Соответственно, риск проникновения коронавируса, в том числе его новых штаммов, из-за рубежа в Москву и далее вглубь страны чрезвычайно высок.

Власти предпринимают значительные усилия для защиты здоровья населения. Однако во главе угла должна стоять личная ответственность граждан. К сожалению, в деле борьбы с коронавирусом россияне, и москвичи в частности, проявили себя не лучшим образом. Многие отказываются от вакцинации без веских на то оснований, снимают маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию. В результате сейчас в зоне повышенного риска оказались дети и подростки – в последнее время они стали болеть более тяжело, чем на начальном этапе эпидемии.

Опыт показал, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 естественным путем невозможно. Это уже признали, в том числе, страны, которые сначала отказывались от ограничительных мер – Великобритания, Нидерланды, Швеция. Необходима вакцинация. Для Москвы количество привитых должно составить не менее 60-70%, чтобы можно было говорить о снижении уровня коронавирусной угрозы.

Собственно, эпидемиологи сразу об этом говорили и призывали прививаться. Но, как опять же показало время, уговоры и даже программы позитивного стимулирования вакцинации не работают. В Германии, например, супермаркеты предлагают прошедшим вакцинацию людям подарочные карты на 50 евро, однако доля вакцинированного населения там составляет 26,54%. В США среди привившихся постоянно разыгрываются крупные денежные призы, но вакцинацию до сих пор не прошли больше половины американцев.

Так что метод "пряника" не работает. Гораздо эффективнее "кнут". Это доказал Израиль, который с 15 июня отменил даже требование носить маски в общественных местах. Это стало возможно после того, как вакцинацию объявили обязательной, и в итоге на данный момент среди людей старше 50 лет там привито 90%, в целом доля вакцинированных израильтян составляет 60%.

Чтобы скорее добиться коллективного иммунитета, власти разных стран предпринимают жесткие меры. В Швеции ввели штраф в размере 200 крон за отказ прививаться вакциной AstraZeneca. В Новой Зеландии вакцинация объявлена обязательной, за невыполнение грозит штраф 4 тыс. новозеландских долларов и даже тюремное заключение. В Ватикане отказ от вакцинации против COVID-19 без соответствующих медицинских показаний влечет увольнение с работы. Жители Саудовской Аравии без справки о прививке с 1 августа не смогут посещать общественные места.

В Москве с 16 июня вводится обязательная вакцинация для сотрудников сферы услуг. Ежедневно они контактируют с миллионами людей, рискуя заразиться коронавирусом и заразить других. Чтобы устранить эту опасность, до 15 июля продавцы, таксисты, почтальоны, билетеры и др. должны получить хотя бы первый компонент вакцины. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.

Противникам вакцинации следует напомнить, что сами они в детстве получили прививку от кори, полиомиелита, столбняка, паротита и десятка других заболеваний, которые могут повлечь за собой страшные последствия и даже смерть.

И эти люди, которые во младенчестве получили защиту, сейчас пропагандируют отказ от вакцинации, распространяя различные бредовые конспирологические теории. Они не просто наплевательски относятся к здоровью родных, они совершают настоящее преступление против общества, сводя на нет усилия врачей, волонтеров, населения в целом. Это из-за них коронавирус получил время на развитие и мутации, которые становятся все опаснее.

Пока в Москве не идет речь о новом локдауне: все помнят, насколько это тяжело и какими потерями оборачивается. Но если в ближайшие дни темпы вакцинации не будут существенно увеличены, выбора не останется.