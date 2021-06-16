В "Единой России" рассказали о реализованных за пять лет мерах поддержки отдельных категорий граждан

В партии отчитались об итогах проделанной работы

"Единая Россия" проделала объемную работу с профильными ведомствами по совершенствованию системы, направленной на защиту прав и государственных гарантий. Партия стала инициатором законов по отказу от списания за долги ряда соцвыплат, включая материнский капитал и алименты, отметил заместитель руководителя партии Андрей Исаев.

Инициатива была поддержана президентом России, порекомендовавшего принять законопроект до конца весенней сессии. Ожидается, что документ примут уже 16 июня в ходе пленарного заседания.

Другим направлением стала поддержка пожилой категории россиян. Так, пенсионеры теперь могут не платить налоги за одну квартиру, гараж, строение, комнату или дачный участок до шести соток. Также для них провели ежегодную индексацию страховой части пенсионных выплат – речь идет об опекунах.

Доплата в фиксированном размере в страховых пенсиях коснулась и родителей детей-инвалидов. По инициативе партии пенсии по инвалидности вместе с остальными социальными пособиями будут назначать в беззаявительном порядке для упрощения.

Как отметил Исаев, за пять лет работы удалось ужесточить меры в отношении коллекторов. Действуют штрафы до 500 тыс. рублей. Государственная дума также приняла поправку, в соответствии с которой кредиторы не имеют право на общение с родственниками, близкими и соседями должников без их согласия, о чем говорится на сайте партии.

Другой блок – расширение правообеспечения для людей с инвалидностью. Порог административной ответственности снижен в отношении организаций с любой формой собственности, которые отказывают пожилым людям в трудоустройстве, на что указали в "Единой России".