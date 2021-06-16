Чтобы не навредить растению, нужно соблюдать некоторые нюансы

Многие огородники знают, что как только на чесноке появляются стрелки, от них нужно избавляться. Причина кроется в следующем – растение тратит много ресурсов на развитие цветоносов. При этом его головка лишается части полезных веществ и вырастает не такой крупной.

Когда удалять чесночные стрелки

Желательно избавляться от цветоносов тогда, когда их длина достигает 10-15 сантиметров. Если срезать стрелки на ранней стадии, они все равно продолжат расти. Придется во второй раз браться за работу.

Если же удалить стрелки, как только они начнут скручиваться, то вы получите достаточно хилый урожай. Дело в том, что к этому времени цветоносы поглотят большую часть питательных веществ, оставив листья и зубчики "в минусе".

Как правильно удалять чесночные стрелки

Вам понадобится секатор или обычные ножницы. Отмерьте 10 миллиметров от основания стрелки и сделайте разрез.

Лучше всего проводить данную манипуляцию в солнечный день. Тогда место среза быстро подсохнет, и в него не попадут различные микробы.

Есть еще один способ, как удалить стрелки. Он хорошем тем, что не требует использования специального оборудования. Можно аккуратно отщипнуть цветонос рукой. Однако есть риск, что повреждение тканей культуры приведет к заражению растения.

Куда девать стрелки

По завершении работы выкидывать цветоносы не нужно. Их можно использовать для приготовления специального раствора, отпугивающего вредителей.

Также стрелки можно принимать в пищу – как в сыром виде, так и в качестве ингредиента для какого-то блюда.

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