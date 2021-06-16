Путин обменялся с Байденом шуткой

Настроение у президентов, судя по всему, отличное

Сегодня, 16 июня, в Женеве проходит саммит Россия-США. Перед началом закрытой части переговоров президент России Владимир Путин что-то сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, после чего оба рассмеялись.

Об этом стало известно из видео, которые успели заснять журналисты в тот момент, когда охрана настойчиво просила их покинуть зал. К слову, американские журналисты устроили давку. 

Встреча проходит в библиотеке женевской виллы Ла Гранж. Переговоры будут в три этапа: после приветствия состоится общение в узком кругу, затем перерыв и встреча в расширенном формате. После главы государств по отдельности дадут пресс-конференции. Как отмечает телеканал "360", рассчитывается, что саммит займет около пяти часов. 

"Утро.ру" ведет трансляцию по событиям в Женеве. 

Полина ИВАНОВА

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