ЛНР получила доказательства причастности Протасевича к убийствам в Донбассе

ЛНР получила доказательства причастности Протасевича к убийствам в Донбассе
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
Генпрокуратура народной республики намерена обратиться в ЕСПЧ и МУС

Генпрокуратура ЛНР собрала достаточно доказательств причастности сооснователя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к боевым действиям в Донбассе. Об этом сегодня заявил генпрокурор республики Сергей Горенко на брифинге в Луганске.

По его словам, доказательная база позволяет обратиться в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд, передает агентство ЛИЦ.

Генпрокурор отметил, что "в результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности" Протасевича к деятельности нацбатальона "Азов" (неонацистская организация, запрещенная в РФ), "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".

Согласно сообщению, молодой человек сам дал признательные показания. Доказательная база собрана при участии правоохранителей Белоруссии, пояснил представитель Луганска.

Кроме того Горенко поблагодарил президента Александра Лукашенко и силовиков Республики за возможность провести следственные действия с Протасевичем.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после информации о минировании экстренно сел самолет ирландской компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. На его борту летели оппозиционер Протасевич и его подруга, гражданка РФ с ВНЖ в Белоруссии Софья Сапега. Оба были задержаны в связи с подозрением в нарушении ряда статей уголовного кодекса Республики.

Позже появились сведения о возможном участии Протасевича в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне неонацистской группы "Азов". Власти ЛНР обратились с запросом в Минск о содействии в проведении следственных действий и допроса белоруса на его родине. Сам Протасевич в телеинтервью местному госканалу не отрицал своего участия в "азовской" группировке. Он лично обратился к бацьке, не передавать его в руки правосудия ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость256248
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Гость262134
что такое ЛНР ?
Это Республика Народа!!!
Гость262134
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что такое ЛНР ?
гость
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Гость261349 недо это ты, чёрт. Недочлен, недопетухосвин, недохрякобздун и много еще чего...
Гость259361
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Владимир Путин высказался категорически против обязательной вакцинации, отметив, что люди должны вакцинироваться только по своей воле… ЭТОТ ПОСТУПОК ПО ВАКЦИНАЦИИ КАК НАЧХАТЬ! Нет лекарства, как нет, саботажа по лекарству налицо!
Гость261349
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Бел. МВД сказало, что не получала от ЛНР никаких документов по Протасевичу. К кому и как будет обращаться никем не признанное недогосударство. Можно в Сирию, Венесуэлу, Никарагуа.
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