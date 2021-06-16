Генпрокуратура народной республики намерена обратиться в ЕСПЧ и МУС

Генпрокуратура ЛНР собрала достаточно доказательств причастности сооснователя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к боевым действиям в Донбассе. Об этом сегодня заявил генпрокурор республики Сергей Горенко на брифинге в Луганске.

По его словам, доказательная база позволяет обратиться в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд, передает агентство ЛИЦ.

Генпрокурор отметил, что "в результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности" Протасевича к деятельности нацбатальона "Азов" (неонацистская организация, запрещенная в РФ), "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".

Согласно сообщению, молодой человек сам дал признательные показания. Доказательная база собрана при участии правоохранителей Белоруссии, пояснил представитель Луганска.

Кроме того Горенко поблагодарил президента Александра Лукашенко и силовиков Республики за возможность провести следственные действия с Протасевичем.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после информации о минировании экстренно сел самолет ирландской компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. На его борту летели оппозиционер Протасевич и его подруга, гражданка РФ с ВНЖ в Белоруссии Софья Сапега. Оба были задержаны в связи с подозрением в нарушении ряда статей уголовного кодекса Республики.

Позже появились сведения о возможном участии Протасевича в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне неонацистской группы "Азов". Власти ЛНР обратились с запросом в Минск о содействии в проведении следственных действий и допроса белоруса на его родине. Сам Протасевич в телеинтервью местному госканалу не отрицал своего участия в "азовской" группировке. Он лично обратился к бацьке, не передавать его в руки правосудия ЛНР.

