Гражданам необходимо предъявить для въезда дополнительный документ

Жители РФ смогут посещать Иорданию в случае предъявления отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Он должен быть сделан максимум за три дня до въезда, о чем сообщил посол арабского государства в РФ Халид Шавабка.

Как отметил представитель арабского государства, россияне могут в любое время приезжать в Иорданию, о чем заявил для РИА "Новости".

По информации источника, всего с начала пандемии в Иордании выявлено свыше 735 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом Амман готов принять туристов, привитых "Спутником V", передает URA.RU.