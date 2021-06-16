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Жители РФ смогут посещать Иорданию в случае предъявления отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Он должен быть сделан максимум за три дня до въезда, о чем сообщил посол арабского государства в РФ Халид Шавабка.
Как отметил представитель арабского государства, россияне могут в любое время приезжать в Иорданию, о чем заявил для РИА "Новости".
По информации источника, всего с начала пандемии в Иордании выявлено свыше 735 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
При этом Амман готов принять туристов, привитых "Спутником V", передает URA.RU.
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