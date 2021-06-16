Власти Иордании пошли на послабления для российских туристов

Гражданам необходимо предъявить для въезда дополнительный документ

Жители РФ смогут посещать Иорданию в случае предъявления отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Он должен быть сделан максимум за три дня до въезда, о чем сообщил посол арабского государства в РФ Халид Шавабка.

Как отметил представитель арабского государства, россияне могут в любое время приезжать в Иорданию, о чем заявил для РИА "Новости".

По информации источника, всего с начала пандемии в Иордании выявлено свыше 735 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом Амман готов принять туристов, привитых "Спутником V", передает URA.RU.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей