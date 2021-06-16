С 1 июля пенсионеры перейдут на систему "Мир": что нужно знать

С 1 июля пенсионеры перейдут на систему "Мир": что нужно знать
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
О том, как оформить карту - в материале "Утро.ру"

С 1 июля 2021 года в России вступает в действие закон, в соответствии с которым пенсионеры и льготники, получающие соцвыплаты от государства, должны оформить карту "Мир". Документ был подписан президентом России еще четыре года назад.

Почему так рано

Переходный период составил три года и должен был завершиться 1 июля 2020 года. Однако свои коррективы внесла пандемия – сроки пришлось перенести.

Процедура довольно проста: достаточно прийти в любой крупный банк и обратиться за услугой. Для пенсионеров обслуживание будет бесплатным. На выпуск карты уйдет несколько дней. После этого необходимо уведомить Пенсионный фонд о новых реквизитах для начисления выплат.

Если обратиться не вовремя

В таком случае с 1 июля начисление пенсий будет прекращено. Такое же правило распространяется и на получателей, пользующихся картами Visa и Mastercard.

При этом средства не сгорят – весь положенный объем пенсионер получит после оформления карты и предоставления реквизитов в ПФР.

Как оформить

Как отметили в Пенсионном фонде, можно подать заявление как на портале ПФР, так и в "Госуслугах" с МФЦ. Если же реквизиты остались прежними, сообщать об этом в фонд не нужно.

Переход на карты "Мир" не является обязательным – это платежное средство будет действовать для тех, кто желает получать пенсии на пластиковые карты. Если кто-то принципиально не хочет переходить на новую систему, он может выбрать другой способ получения денег – на почте, на дому, в кассе доставочной организации или на банковский счет, не связанный с картой, о чем говорится на сайте ПФР.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ КАРТЫ "Мир"

В РФ карту "Мир" принимают везде, без ограничений. Все банковские терминалы настроены на их прием. Отдельную пенсионную карту "Мир" получать не нужно, если у вас уже имеется, например, зарплатная. Пенсия будет начисляться на нее.

Перевод на карту "Мир" является требованием федерального закона о переходе на национальную платежную систему для защиты средств россиян от иностранных аналогов, которые могут заблокировать средства в случае спорной ситуации – власти полагают, что при ужесточения санкционных мер деньги заморозят на счетах, как это произошло в Иране.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Гость262134
а это что за система ?
Дуркуешь?!
Гость262134
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а это что за система ?
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