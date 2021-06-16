Съезд "Единой России" проведут с соблюдением максимальных мер безопасности

Партия ввела строгие правила для делегатов и гостей мероприятия

Съезд партии "Единая Россия" пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности для всех участников встречи из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и введенных в Москве ограничений. Мероприятие запланировано на 19 июня.

Все участники съезда и гости, а также журналисты обязаны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На съезде будут организованы пункты для вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 – услугами могут воспользоваться все желающие.

Использование СИЗ обязательно для всех участников. Гостям и делегатам выдадут медицинские маски, которые необходимо менять каждые 30 минут. Строгие правила действуют и по размещению людей в зале – введут социальное дистанцирование и регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке мероприятия привлекли Роспотребнадзор с Минздравом.

Для СМИ устроят онлайн-трансляцию, которая будет доступна на официальных интернет-ресурсах "Единой России", о чем говорится на сайте партии.