Юрист оценил принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации

Юрист оценил принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Эксперт уверен, что работники, которые контактируют с большим количеством людей, должны нести ответственность перед ними

Доктор юридических наук Анатолий Кучерена высказался о мерах, связанных с обязательной вакцинацией жителей Москвы, которые работают в определенных сферах. Эксперт назвал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой законным и своевременным.

Напомним, ранее Андреева обязала сотрудников магазинов, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных заведений и общепита, а также таксистов и банкиров вакцинироваться до 15 июля. Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал указ для реализации постановления главного санитарного врача.

Кучерена согласился с тем, что в период ухудшения эпидемиологической ситуации вакцинация необходима.

"Люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить", – отметил юрист.

В пример Анатолий привел тот факт, что врачи обязаны мыть руки перед операцией, а военные обязаны надевать противогаз – вне зависимости от того, хотят ли они этого или нет.

Эксперт заявил – в текущей ситуации решение Андреевой является актуальным и оправданным. Кучерена считает, что данное постановление позволит работодателям склонить своих сотрудников к вакцинации, передает АГН "Москва". 

По словам юриста, в соответствии с законом 1999 года, работодатели имеют право отстранять от работы тех, кто отказывается делать прививку. При этом оплата труда не будет сохранена. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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