Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
786 новости
Королев и Сергиево-Посадский округ оказались на лидирующих строчках населенных пунктов Московской области по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Следом расположились Люберцы, Домодедово и Балашиха, в каждом из которых выявили свыше ста случаев COVID-19 за день.
Королев занимает со 168 зараженными первое место, в Сергиево-Посадском округе выявили 129 случаев, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Всего же суточный прирост в Московской области составил 1187 зараженных, говорится на сайте регионального Минздрава.
В самой Москве количество случаев за день составило 5782.
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
В эфире показали, как российский лидер прибыл в Женеву