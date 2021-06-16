Королев и Сергиево-Посадский округ стали лидерами антирейтинга Подмосковья по COVID-19

В области выявили свыше 1100 случаев за день

Королев и Сергиево-Посадский округ оказались на лидирующих строчках населенных пунктов Московской области по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Следом расположились Люберцы, Домодедово и Балашиха, в каждом из которых выявили свыше ста случаев COVID-19 за день.

Королев занимает со 168 зараженными первое место, в Сергиево-Посадском округе выявили 129 случаев, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Всего же суточный прирост в Московской области составил 1187 зараженных, говорится на сайте регионального Минздрава.

В самой Москве количество случаев за день составило 5782.

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