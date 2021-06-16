После встречи в Женеве Путин и Байден сделали совместное заявление

Речь идет о стратегической стабильности

Владимир Путин и Джо Байден сделали совместное заявление по завершении саммита, состоявшегося в среду, 16 июня, в Женеве. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Заявление лидеров двух стран касается стратегической стабильности, а также снижения рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Путин и Байден подтвердили приверженность позиции, что в ядерной войне нет победителей, и что нужно делать все возможное, чтобы избежать такого развития событий.

Ради достижения общей цели РФ и Америка "запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности". 

Ранее Путин рассказал об итогах переговоров с Байденом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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