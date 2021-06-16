После встречи в Женеве Путин и Байден сделали совместное заявление

Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Владимир Путин и Джо Байден сделали совместное заявление по завершении саммита, состоявшегося в среду, 16 июня, в Женеве. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Заявление лидеров двух стран касается стратегической стабильности, а также снижения рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.
Путин и Байден подтвердили приверженность позиции, что в ядерной войне нет победителей, и что нужно делать все возможное, чтобы избежать такого развития событий.
Ради достижения общей цели РФ и Америка "запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности".
Ранее Путин рассказал об итогах переговоров с Байденом.
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
В эфире показали, как российский лидер прибыл в Женеву