Будет учтена: как повлияет служба в армии на пенсию россиян

За каждый год срочной службы начислят коэффициенты

При оформлении пенсии будет учитываться и время службы в армии. Об этом проинформировали в Пенсионном фонде России.

Это время войдет в трудовой стаж. За каждый год срочной службы будет начислено 1,8 коэффициента, уточнили в пресс-сужбе ПФР в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

В некоторых случаях пенсии можно рассчитать с учетом службы в армии до 2002 года, передает телеканал "360". Однако при этом сумма не всегда получится наибольшей, отметили в ПФР.

Размер выплат зависит от индивидуальных коэффициентов,  начисленных за каждый год работы или учитываемой для расчета другой деятельности. Когда приходит время человеку выходить на заслуженный отдых, они складываются.

Общая сумма состоит из фиксированной части и того, сколько стоят имеющиеся накопленные коэффициенты. Стоимость каждого коэффициента ежегодно меняется.

Недавно  россиянам назвали условие для получения выплат по "старому" пенсионному возрасту.  Прибавка положена за счет накопленных россиянами средств.

Полина ДОРОЖКИНА

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